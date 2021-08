Ce a făcut Anda Adam pe plajă, în văzul tuturor. E clar, artista nu se mai ascunde deloc

Anda Adam s-a afișat într-un mod neașteptat pe plajă. Aceasta nu a ținut cont de nimeni și nimic. Artista nu se mai ascunde deloc și își trăiește viața extrem de relaxat și liber. Cum și-a surprins fanii?

Anda Adam nu se mai ferește și-și trăiește fericirea în văzul tuturor. Cunoscuta cântăreață iubește din nou și se pare că îi priește extrem de tare noul scenariu. Amintim că blondina s-a despărțit de tatăl fetiței ei, iar anunțul oficial a fost făcut în urmă cu puțin timp cu toate că se zvonește că separarea cuplului avusese loc în urmă cu mai multă vreme.

Nu puține au fost vorbele care indicau faptul că mariajul celor doi nu merge, iar acum iată că îi găsim despărțiți, dar într-o relație bună de dragul micuței pe care o au împreună. La scurt timp după despărțire, viitoarea concurentă de la ‘Bravo, ai stil’ s-a afișat în compania unui bărbat căruia nu i-a dezvăluit identitatea inițial.

Iată că acum lucrurile stau altfel și iubirea lor i-a făcut să nu se mai ferească, așa că recent si-au făcut apariția la plajă împreună. Cei doi amorezi și-au aruncat priviri drăgăstoase și s-au sărutat cu patos în văzul lumii, fără să le pese că toți cei prezenți le văd atingerile senzuale. Fanii observă că solista trăiește o poveste de dragoste nebună după anunțul divorțului de Sorin Andrei Nicolescu.

Fostul partener al cântăreței a anunțat oficial despărțirea și a subliniat că nu o să-și spele rufele în public. De asemenea, bărbatul a declarat și că mama fetiței sale este o femeie liberă să facă ce consideră cu viața sa. Bărbatul și-a încheiat mesajul cu faptul că indiferent de ce s-ar fi întâmplat între ei, Anda rămâne mai presus de orice mama lui Eveline.

“Orice om e liber să facă ce vrea cu viaţa lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o şi nu am să o fac niciodată. Ce contează ce probleme avem noi? Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viaţa ei. Are tot dreptul şi merită orice îşi doreşte.

Cred că acum este şi puţin dezorientată şi, oricum, trecem cu toţii printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit, care m-a ajutat în viaţă şi, cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Şi, mai presus de orice, este mama lui Eveline”

Sorin Niculescu (Sursa: Antena Stars)