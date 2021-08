Cum și-au împărțit averea Anda Adam și soțul ei. Am aflat toate detaliile despre partajul neoficial EXCLUSIV

Mereu discretă cu viața personală, iată că Anda Adam nu își mai ascunde noua relație, cea cu un om de afaceri din Cluj. Dovadă sunt tot mai desele postări ale vedetei pe rețelele de socializare, postări în care cei doi apar de fiecare dată îmbrățișați și fericiți.

Deși mult timp nu a dorit să recunoască că mariajul cu tatăl copilului ei, Sorin Nicolescu, e pe butuci, iată că o confirmare a acestui fapt a dat-o chiar soțul ei, după ce aceasta avea să fie surprinsă în tandrețuri cu un bărbat misterios. Se întâmpla în luna iunie, când Sorin Nicolescu a afirmat că Anda Adam este o femeie liberă, din punctul lui de vedere.

”Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, spunea Sorin Niculescu la Antena Stars.