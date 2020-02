Cazul Caracal. Ce urme ar fi șters soția lui Gheorghe Dincă. Mesajele codate pe care le-a trimis criminalul

Apar tot mai noi informații despre cazul Caracal. Se pare că, conform rechizitoriului, soția lui Gheorghe Dincă nu a avut telefonul ascultat de către autorități. Familia monstrului din Caracal a ascuns mai multe numere de telefon.

Cazul Caracal. Ce urme ar fi șters soția lui Gheorghe Dincă

Avocatul Tonel Pop a făcut o serie de dezvăluiri:

„Familia primeşte mesaje prin mai multe surse, la vorbitor, prin mesageri. Sunt mulţi oameni care duc vorba. Ştiu cam ce se poate face şi cum funcţionează un penitenciar. La audierile familiei lui Dincă, eu am ştiu că mai are câteva cartele şi le-am cerut. Am spus că vreau telefoanele acestor indivizi , să arate numerele cu care au vorbit între ei. Dincă avea în telefoanele lui numerele nevastei. „ , a declarat Tonel Pop.

Aparent, familia monstrului din Caracal a ascuns mai multe numere de telefon, pentru a nu fi ascultate. Membrii familiei au declarat că au pierdut cartelele sau că nu mai sunt funcționale, iar autoritățile au crezut spusele.

Elena Dincă va fi audiată de DIICOT

Gheorghe Dincă apelează astfel la noi tertipuri pentru ca ordinele destinate membrilor familiei să rămână departe de urechile anchetatorilor. Stenogramele arată că Dincă le-a dat mai multor sfaturi membrilor familiei. Chiar dacă monstrul din Caracal a fost mutat, în ultima lună, în penitenciarul de maximă siguranță din Craiova, el continuă să țină legătura cu familia sa prin intermediul avocatului său, care îi aduce colete și, de asemenea, îi transmite mai multe stenograme din partea familiei.

Soția lui Gheorghe Dincă urmează a fi chemată la DIICOT pentru a fi audiată într-unul dintre dosarele din cazul Caracal. Astfel că, în perioada următoare, Elena Dincă se va prezenta în fața procurorilor, vizată fiind într-un dosar pentru trafic de persoane, conform România TV. Trebuie lămurite mai multe aspecte, iar ea va fi audiată de față cu Gheorghe Dincă pentru că au existat declarații în contradictoriu. Soția lui Gheorghe Dincă a mai fost audiată de către DIICOT în luna august 2019, oferind autorităților detalii despre perioada petrecută alături de soțul ei, în casa groazei.

„De la data de 24.04.2019 am avut o relaţie foarte bună (normală) cu soţul meu până la data de 23.05.2019, când soţul meu a uitat că a spart o damigeană cu vin din beci cu o zi înainte dând vina pe mine şi reproşându-mi acest lucru, moment în care mi-a şi aplicat o palmă în zona feţei. A doua zi, respectiv 24.05.2019, soţul meu şi-a amintit că el spărsese damigeana cu vin, cerându-şi scuze”. a spus aceasta.