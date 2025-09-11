Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV

Catinca Roman și fiica sa, Calina, au plecat în Asia Express cu dorința de a-și depăși limitele. Lipsa confortului de acasă, condițiile precare de igienă și incertitudinea le-a copleșit, iar după doar patru zile de competiție, au fost eliminate. Iată ce povestea creatoarea de modă înainte de difuzarea emisiunii despre experiența lor și parcursul în competiție.

Catinca Roman, dezvăluiri despre Asia Express înainte de eliminare

Numai patru zile au rezistat Catinca Roman și fiica sa, Calina Dumitrescu, în apriga competiție Asia Express. Au plecat cu inima deschisă, dornice să descopere o lume complet diferită de a lor, dar realitatea le-a copleșit.

Deși Calina ne spunea că a urmărit toate sezoanele anterioare și visa să participe, probele s-au dovedit mult mai dificile decât se așteptau. Condițiile precare de igienă, timpul limitat, stresul și emoțiile intense și-au pus rapid amprenta, iar echipa lor a ajuns în cursa pentru ultima șansă, pe care au abandonat-o la un moment dat.

Pentru ele, competiția s-a încheiat, însă înainte de difuzarea noului sezon Asia Express, Catinca Roman ne-a dezvăluit cu ce gânduri a pornit la drum.

„Cu gândul de a-mi testa anumite capacități, de a mă desprinde dintr-un cotidian care era un pic apăsător la momentul respectiv. Și de a regla niște lucruri între mine și fata mea”, ne-a dezvăluit Catinca Roman, care a subliniat, de asemenea, că nu a plecat din România cu frici.

Catinca a încercat să-și protejeze fiica

După difuzarea imaginilor în care Calina, mai ales, și-a arătat nemulțumirea față de condiții, au apărut critici din partea telespectatorilor, iar unii colegi și-au exprimat nemulțumirea față de atitudine. Totuși, Catinca Roman a rămas alături de fiica sa până la capăt, chiar și atunci când poate a greșit. Căci inima unei mame are capacitatea de a înțelege orice și de a proteja.

„Asta este tendința oricărei mame (n.r. de a-și proteja copilul), zic eu. Însă cred că i-a prins bine ei din multe puncte de vedere pentru că a văzut o lume altfel. Și pentru mine a fost prima dată când am pus piciorul în Asia și a fost o revelație. Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”, a subliniat Catinca Roman despre experiența Asia Express.

Creatoarea de modă nu a negat că au fost momente tensionate și că s-au aprins „multe scântei”. Dar, pentru ea, ceea ce contează cu adevărat este că la final au plecat cu lecții importante.

„Ne-a ajutat pentru că aici a fost greu să ne dăm seama ce nu funcționează între noi. Iar acolo, aceste lucruri care nu funcționau au ieșit la suprafață foarte intens. Și în momentul în care ne-am întors, am realizat niște lucruri și lucrăm la ele. Totul e atât de intens acolo și de rapid și presiunea este atât de mare încât este imposibil să nu iasă la suprafață multe lucruri”, a menționat Catinca Roman.

„Pe mine niciodată nu m-a afectat hate-ul”

Așa cum am menționat anterior, în mediul online și în rândul concurenților, atitudinea echipei formată din Catinca Roman și fiica ei au adunat numeroase critici. Chiar și Cătălin Bordea, câștigător America Express, a fost deranjat de o replică a tinerei.

„Aseară, într-o emisiune care este menită să te scoată din zona de confort, o fetiță a făcut următoarea afirmație: ‘Nu am ajuns să fac treabă de gunoier’. Pe lângă faptul că orice meserie cinstită este onorabilă, cea de gunoier este esențială. Fără muncitori pe șantier, instalatori, curieri sau alte meserii de genul ăsta, planeta s-ar bloca. Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță, că fără oamenii aceștia nu ar avea cine să te scape de ambalajele pe care le arunci după ce faci unboxing”, este mesajul transmis de Cătălin Bordea pe InstaStory.

În acest sens, Catinca Roman spunea că se așteaptă să fie criticate după difuzare, însă a dezvăluit că nu va pleca urechea la răutăți și, mai mult, nu va citi comentariile din mediul online.