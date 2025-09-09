Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV

Ultima oră
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
09 sept. 2025 | 13:15
de Andreea Vasile

Calina Dumitrescu, dezvăluiri despre provocările de la Asia Express. Sursa foto: montaj Playtech/ Instagram

Calina Dumitrescu și Catinca Zilahy (Roman) și-au testat limitele, dar și relația mamă-fiică, la Asia Express – Drumul eroilor. Tânăra ne-a povestit ce a convins-o să renunțe la confortul de acasă în favoarea autostopului și a căutării cazării. Este adevărat că nervii au ieșit la suprafață, dar recunoaște că a fost un privilegiu să o aibă pe mama aproape într-o asemenea competiție.

De ce a vrut Calina Dumitrescu la Asia Express

Calina Dumitrescu nu e la prima întâlnire cu televiziunea – a participat și la Bravo, ai stil!. Dar nimic nu se compară cu provocarea Asia Express, unde limitele fizice și psihice sunt duse la extrem. Dorința de a descoperi o lume complet diferită a adus-o în această aventură, iar mama ei, Catinca Roman, a fost alături pentru a-i îndeplini visul.

„Eu urmăream, am urmărit toate sezoanele. Și eram fascinată de ce se întâmplă acolo. Și am zis că o dată în viață, trebuie și îmi doresc să ajung și eu acolo. Și uite că a venit propunerea pentru… La mama a venit prima și prima oară și m-a sunat, ‘măi, ce crezi? Ți s-a îndeplinit dorința’. Și chiar așa a fost. A fost foarte, foarte interesant”, a dezvăluit Calina Dumitrescu, în exclusivitate pentru Playtech.

Să parcurgă Asia Express alături de mama a fost pentru Calina Dumitrescu un adevărat privilegiu. În cele mai dificile momente, a avut pe cine să se sprijine, deși nervii și oboseala și-au spus cuvântul. La final, legătura lor a ieșit mai puternică ca niciodată, fiecare problemă, mare sau mică, găsindu-și rezolvarea. Iar acum, Calina spune atât de deschis: „Mama este cea mai bună prietenă a mea”.

„Mama este cea mai bună prietena mea, discutăm absolut orice. A fost bine să merg cu mama, să știi. Am avut o liniște acolo în permanență. Știi cum e să ai pe mama lângă tine. Ne-am și certat la un moment dat, de ce să te mint. Au fost foarte mulți nervi, dar tot a fost ok la finalul zilei”, a continuat Calina Dumitrescu.

„Am văzut să înseamnă să fii sărac”

Calina a plecat în Asia Express cu curiozitate și s-a întors cu lecții de neuitat. A descoperit o lume complet diferită, trăită de aproape, și a realizat că, uneori, banii chiar nu aduc fericirea.

„Am învățat foarte multe chestii acolo. Am văzut ce înseamnă să nu ai nimic și totuși să fii fericit, să fii cu zâmbetul pe buze. Am văzut ce înseamnă să ai foarte mulți copii, să fii sărac și, totuși, să le poți oferi absolut tot ce au nevoie și să fie foarte fericiți, foarte buni la școală. Am trăit niște experiențe extraordinare.

Pentru mine comunicarea cu oamenii de acolo a fost ceva foarte, foarte frumos și interesant. Am învățat foarte multe chestii. Și am realizat că noi alergăm în continuu după anumite chestii superficiale. Și cred că unor noi pierdem esența anumitor lucruri”, ne-a spus Calina.

Calina și Catinca au plecat la Asia Express cu un bagaj de 98 de kilograme

Chiar și în aventura din Asia, Calina nu și-a neglijat stilul: ea și mama sa, Catinca, au plecat cu bagaje de 98 de kilograme, iar tânăra spune că a folosit absolut tot ce a avut cu ea, chiar dacă nu i-a fost ușor să care rucsacurile.

„Și maică-mea râdea mereu. Cred că și producția a râs de mine puțin. Pentru mine contează mult să arăt bine mereu. Pentru că mă face pe mine să mă simt bine. Să știi că în 20-22 de minute eram gata în fiecare dimineață.

Nu m-a așteptat producția. Da, mereu am chef să-mi aranjez. Îmi place mult, îmi place și mă definește chestia asta pe mine. Chiar am folosit tot. Am avut în jur de 98 de kilograme la noi. Și eu și mama. Îmi place să nu-mi lipsească nimic”, a subliniat Calina.

De asemenea, tânăra a mai spus că, deși la autostop au avut noroc, au existat și momente care i-au făcut viața grea în Asia Express. Astfel, uneori, reacțiile sale ar putea să nu fie pe placul celor de acasă. Își asumă greșelile și avertizează: „O să fie o nebunie totală”.

„La autostop am avut noroc, fiind femei. În schimb, ce m-a deranjat și ce nu mi-a plăcut deloc și, la un moment dat, a început să se simtă suferința, a fost baia. WC-ul. La un moment dat n-am mai avut noroc. Nu pot să dau din casă mai mult de atât, dar am avut niște experiențe destul de nasoale”, a încheiat Calina Dumitrescu.

