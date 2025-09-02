Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!". Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025
de Vasile Andreea

Calina Dumitrescu, mărturisiri dureroase după despărțirea de fostul iubit. Ce nu ar mai accepta niciodată concurenta de la Asia Express din partea unui bărbat? „M-am lăsat pe mine". EXCLUSIV

Calina Dumitrescu, mărturisiri dureroase după despărțirea de fostul iubit. Ce nu ar mai accepta niciodată concurenta de la Asia Express din partea unui bărbat? „M-am lăsat pe mine". EXCLUSIV
Calina Dumitrescu, dezvăluiri după despărțire. Sursa foto: Facebook/ colaj Playtech

Calina Dumitrescu pare, la prima vedere, o tânără gingașă, liniștită și timidă, dar cu o încredere în sine surprinzătoare. În ultimul an, însă, viața ei a trecut printr-o serie de schimbări care au lăsat urme adânci. Fata Catincăi Zilahy- fiica Mioarei Roman- s-a despărțit de fostul iubit, Ionuț, fiul lui Sabin Ilie, și vorbește deschis despre durerea prin care a trecut, despre cum s-a vindecat și despre planurile sale de viitor, dezvăluind momente intime și emoționante din viața personală.

Calina Dumitrescu, dezvăluiri despre despărțire

Calina Dumitrescu a format timp de doi ani un cuplu cu Ionuț, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie. Relația lor a fost, însă, una furtunoasă, marcată de împăcări, despărțiri și certuri cu ecou. În luna aprilie, fata Catincăi Zilahy a fost acuzată că a distrus mai multe apartamente în care a locuit împreună cu tânărul.

La acel moment, Catinca nu a negat acțiunile fiicei sale. A recunoscut că aceasta a greșit, fiind influențată și de persoane nepotrivite din jur, dar că înțelege că nu a procedat corect și își dorește să schimbe lucrurile.

Relația cu Ionuț s-a încheiat imediat după întoarcerea din Asia Express, unde, spune Calina, a avut parte de o experiență revelatoare, din care s-a întors „un alt om”.

„Pentru mine a fost o experiență extraordinară și am învățat foarte multe. Am trecut prin niște chestii și cu relația pe care am avut-o. Nu mai sunt cu acea persoană. După ce m-am întors, m-am și despărțit. Am avut niște revelații destul de mari acolo.

Asia pe mine m-a ajutat foarte mult. Am învățat, m-am maturizat”, a declarat Calina Dumitrescu, în exclusivitate pentru Playtech.

„Nu îmi mai doresc o relație”

Calina Dumitrescu a mărturisit că, în trecut, a iertat abuzuri verbale și emoționale în fosta relație. Acum, însă, spune că preferă să stea o vreme singură, să își înțeleagă pe deplin propriile nevoi și să fie sigură că viitorul partener merită cu adevărat să fie în viața ei.

„În primul rând, deocamdată nu îmi mai doresc o relație. Și cred că noi, generația asta, ne cam grăbim și ne aruncăm foarte repede în relații. Cred că, pe vremuri, lucrurile erau mult mai frumoase. Noi suntem cam superficiali și ne grăbim destul de tare.

Următoarea persoană pe care o voi cunoaște, vreau să ajung să-l cunosc bine, să ne împrietenim. Că de-aia relațiile, pe vremuri, țineau mai mult. Pentru că existau tatonările astea, știi?”, a subliniat Calina Dumitrescu.

Ce nu ar mai accepta Calina Dumitrescu într-o relație

Calina Dumitrescu este sigură că și-a învățat bine lecția și nu mai este dispusă să se lase vreodată pe locul doi. Recunoaște că, dacă acum și-a revenit și și-a regăsit echilibrul, au existat perioade întunecate în care nu s-a mai gândit la ea însăși.

În acele momente, și-a pus pe pauză chiar și cariera, a renunțat la televiziune și s-a pierdut pe sine, pierzând legătura cu propriile dorințe și cu ceea ce o făcea fericită.

„Sunt multe chestii pe care nu le-aș mai accepta. S-ar putea să și vorbesc la un moment dat despre chestia asta. Mă pregătesc ușor, ușor, emoțional, ca să zic așa.

Nu aș mai accepta să mă las eu pe mine, înțelegi? Să nu mă mai apreciez eu pe mine, ca om, cum o făceam înainte, și să mă dau pe mine la o parte și să pun persoana respectivă pe primul loc. Tu ești cel mai important lucru. Eu sunt cel mai important lucru. Asta am învățat.

Din păcate, pentru că am acceptat anumite chestii fără să-mi dau seama la momentul respectiv, m-am cam lăsat pe mine deoparte și uite că mi-am revenit. Sunt pe linia de plutire și urmează să am o grămadă de proiecte. Nu pot să vorbesc deocamdată despre ele.

Dar da, e bine să renunți la ceea ce îți face rău în viață, să nu mai tragi de ceva ce nu a fost de la început ok. Pentru că nu o să fie niciodată”, a completat Calina Dumitrescu.

