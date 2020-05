Câți copii din flori ar avea Benone Sinulescu. Au bătut la ușa lui, de-a lungul anilor

Benone Sinulescu a ales să părăsească vizorul camerelor de luat vederi. Cum își petrece acesta timpul, câți copii are și ce s-a întâmplat de când fanii lui nu l-au mai văzut?

Benone Sinulescu nu mai este în atenția fanilor ca altădată, dar cu toate astea este mulțumit și fericit cu ceea ce a reușit în viață. Odinioară, toate doamnele și domnișoarele erau de-a dreptul topite după acesta, dar solistul a susținut că este o fire timidă și introvertită și a continuat să o aibă în suflet doar pe soția sa. Cunoscutul cântăreț are o căsnicie fericită de mai bine de 40 de ani, cu toate că admiratoarele au roit în jurul lui. De asemenea, solistul susține că a iubit o singură femeie toată viața, pe cea care i-a fost alături, deși de-a lungul vieții i-au bătut la ușă cinci copii din flori.

„Odată, la Iaşi, a venit un băiat şi a spus: «Mi-a zis mama că sunteţi tatăl meu». Mă uitam la el, nu semănam. Altădată, la Timişoara, am păţit la fel. A venit altul şi mi-a spus, tot aşa, că sunt tatăl lui”, a mărturisit Benone Sinulescu. „O fată mi-a spus că o cheamă Benonia şi că este rodul iubirii mele cu mama ei”. Cum a reacţionat de fiecare dată? S-a amuzat, căci ştia că n-a umblat creanga prin sat: „Am fost un introvertit, nu îmi plăcea să îmi divulg sentimentele. Soţia mea a fost singura femeie căreia i-am spus primul «te iubesc». Îi mai spun şi acum, zilnic”, a mai mărturisit artistul, pentru click.ro.

„Într-o dimineaţă, după un concert la Sighişoara, când să ies din cameră, am călcat pe cineva. Era fiica primarului, din câte am aflat ulterior, o elevă îndrăgostită de mine, care a dormit la uşa mea. Am fugit cât am putut, nu de alta, dar era periculos pe atunci să îmi iasă vorbe cu fata aia”

