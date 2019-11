Adevărul despre legătura dintre Benone Sinulescu și Irina Loghin. Ce relație a existat, de fapt, între ei în tinerețe. La 82 de ani, artistul a dat cărțile pe față

Benone Sinulescu este, cu siguranță, unul din cei mai iubiți și apreciați artiști de muzică populară din România. Bineînțeles, la fel ca mulți alți artiști, în tinerețe acesta a fost un bărbat foarte curtat de femei. Spre nefericirea acelor doamne și domnișoare care își doreau să existe ceva între ele și Benone Sinulescu, e bine de știut că artistul a iubit vreme de 40 de ani doar o singură femeie.

Dar, cu toate acestea, în mass-media au mai circulat zvonuri cum că el ar avea o relație amoroasă cu Irina Loghin, dincolo de legătura lor prefesională pe care au format-o deja ca artiști.

La cei 82 de ani ai săi, Benone Sinulescu poate nu mai face la fel de multă vâlvă ca în tinerețe, însă zvonurile legate de o posibilă aventura mai veche cu Irina Loghin încă au rămas în atenția publicului. Întrebat de această legătură care s-ar fi putut extinde mai departe de mediul profesional, Benone Sinulescu a clarificat o dată pentru totdeauna cum se arată situația.

Întrebat de jurnaliștii de la revista viva.ro, dacă într-adevăr a exista vreodată o altfel de legătură între el și cântăreața Irina Loghin, acesta a făcut definitiv lumină în acest sens.

„Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste’, a explicat artistul de muzică populară.