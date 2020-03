Care a fost adevărata relație dintre Benone Sinulescu și Irina Loghin. Toată țara vorbea despre ei

Sunt unii dintre cei mai mari artiști ai țării noastre, se completează de minune, iar vocile lor au umplut săli întregi de spectacol. Care este adevărata relație dintre Benone Sinulescu și Irina Loghin?

Solistul de muzică populară a făcut dezvăluiri nenumărate despre viața și relațiile acestuia de-a lungul timpului. Cântărețul nu s-a ferit să-și spună poveștile și să detalieze cele mai frumoase momente. Benone Sinulescu a discutat și despre controversatele zvonuri despre o relație dintre el și Irina Loghin, dar și dintre el și alte colege de breaslă.

Iubitul solist a susținut, în cadrul emisiunii Acces Direct, că prima lui dragoste a întâlnit-o pe când era doar un adolescent. Deși mulți au crezut că cei doi ar fi făcut un cuplu de minune în viața reală, Irina și Benone nu s-au iubit decât prin cântec. Relația dintre ei a fost strict profesională, iar povestea dintre ei a fost doar artistică.

„Prima dragostea am întâlnit-o la 17, 18 ani, o chema Maria. Din primii bani i-am cumpărat o pălărie lui Gheorghe Zamfir, apoi a pierdut-o şi i-am cumpărat alta. Am cântat cu Maria Tănase şi am avut mari emoţii, pe Irina Loghin am întâlnit-o când eram deja vedetă. Ea şi cu Maria Ciobanu au dat concurs, eu nu am dat. Te referi cum au început duetele cu Irina Loghin sau te referi la… altceva? Ideea cu duetele a fost a mea, deşi ea a spus că ideea a fost a ei. Am cântat la Ateneul Român cu ea şi am avut un succes imens şi ni s-a suit la cap. Dacă iubirea a fost ascunsă, să rămână aşa. Nu a fost… că dacă ar fi fost… nu am avut nimic serios cu ea. Am trăit o poveste artistică… şi de dragoste, că melodiile au fost şi de dragoste”

Benone Sinulescu