Câți copii are Ludovic Orban. Interviu emoționant oferit Cristinei Țopescu, în urmă cu doi ani

În urmă cu doi ani, pe vremea când Ludovic Orban era deputat în Parlamentul României, vorbea despre familie într-un interviu neconvențional. Interviul i-a fost acrodat regretatei jurnaliste Cristina Țopescu, la Canal 33.

În cadrul emisiunii ”INTERVIURI (NE)CONVENŢIONALE”, de la Canal 33, regretata Cristina Ţopescu îi lua un interviu deputatului Ludovic Orban, la acea vreme, în septembrie 2017. Jurnalista a reuşit să-l facă pe politician să vorbească despre lucrurile mai puţin ştiute despre el, detalii personale, hobby-uri şi poveşti de familie.

Unul din subiectele delicate, și anume familia, a fost discutat în cadrul interviului acordat jurnalistei. Ludovic Orban este tatăl unui băiat, acum de 20 de ani, Tudor Andrei, despre care a vorbit cu mândrie în interviul de la Canal 33, acordat Cristinei Țopescu.

„Merge pe 18. E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat.

Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedepse, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă.”