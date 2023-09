Câți copii are Celine Dion. Drama trăită de artistă la prima naștere

Celine Dion a vorbit în repetate rânduri despre copiii săi și felul în care aceștia îi dau putere, mai ales în contextul în care a trebuit să își anuleze turneul din cauza bolii cu care se luptă – sindromul persoanei rigide. Vedeta a vorbit deschis despre relația pe care o are cu copiii ei, dar și despre tragediile prin care a trecut.

Celine Dion are o boală incurabilă

Celine Dion a fost diagnosticată cu sindromul de rigiditate musculară, o afecțiune neurologică rară care poate cauza rigiditate musculara severa și spasme. Cauza tulburării este necunoscuta, dar afecteaza de doua ori mai multe femei decat bărbați.

„Am o echipa minunată de medici care lucrează alături de mine pentru a mă ajuta sa mă refac și copiii mei prețiosi, care mă susțin și îmi dau speranță”, a spus vedeta într-un videoclip emoționant postat pe Instagram în decembrie 2022, în care a împărtășit veștile despre starea ei de sănătate.

Câți copii are Celine Dion

Celin Dion are trei copii: René-Charles si gemenii fraterni Eddy si Nelson – pe care îi are cu René Angélil, soțul ei care a murit in 2016 dupa un diagnostic de cancer la gât. Cuplul fusese căsătorit de peste doua decenii.

Dion l-a născut pe René-Charles pe 25 ianuarie 2001.

Cântăreața a povestit despre circul media de la nașterea fiului său într-un interviu din 2019 cu James Corden in emisiunea „Carpool Karaoke”.

“Am născut primul meu copil, iar eu nici macar nu îl aveam în brațe încă”, a spus ea. „Mă uit în stânga, acolo este un televizor și doctorul anunța, în direct la televizor, că am născut un băiat sănătos și frumos, cu o greutate de 3 kilograme. Și îmi spun în gând, copilul meu este la televizor, și nici măcar nu l-am ținut încă în brațe. Așa că am închis televizorul. L-am oprit.”

In 2006, Dion a spus pentru „People” ca este făcută pentru a fi mamă.

„Îmi place să fiu mamă – ma relaxeaza sa citesc povești, să pictez, să mă joc cu plastilina”, a spus ea. „Cred că oamenii au dificultăți în a-și imagina că pot să am o viață normală, dar pot.”

Dion a spus ca știind că fiul său o urmărea la unul dintre spectacolele, o făcea sa fie emotiva.

„Fiul meu trebuia sa fie acolo, să mă privească ca pe un artist și nu ca pe o mamă care citește povești la culcare”, a spus ea.

În acel an, Dion a povestit cum a gestionat anxietatea de separare când a plecat la munca și și-a lăsat fiul de 5 ani acasă.

Dion a mai impărtășit că voia să îi ofere lui René-Charles un stil de viață normal.

René-Charles, care a fost numit dupa tatăl sau, a crescut și a devenit muzician. In 2018, el a spus că vrea să reușească pe cont propriu, fără influența mamei sale – așa ca și-a păstrat pasiunea secretă pana când două dintre melodiile sale au ajuns în topul Canadian SoundCloud R&B, sub numele său de scena „Big Tip.”

„Mama mea este cea mai mare cântăreață din toate timpurile și are toate aceste posibilități”, a spus el. „Am vrut să dovedesc că sunt capabil sa o fac. Nu doar pentru că mama mea este mama mea. La sfârșitul zilei, asta contează cel mai mult pentru mine: să îmi fac un nume.”

Tatăl gemenilor a murit înainte ca aceștia să se fi născut

Cand tatăl său a murit in 2016, René-Charles a ținut un discurs emoționant.

„Cincisprezece ani nu sunt o perioada lunga pentru ca un fiu să îți cunoască tatăl. Ai avut o viata aglomerata, dar ne înțelegeam prin golf, hochei, poker si carne afumata și multe alte mâncăruri minunate, legându-ne din ce în ce mai mult pe măsură ce trecea timpul.

Acum m-ai lăsat cu amintiri frumoase suficiente despre tine pentru a le împartăși fraților mei mai mici”, a adaugat René-Charles. „Pe măsură ce cresc fără tine în preajma, mă voi asigura că le transmit ce am învățat de la tine.”

Dion a dorit întotdeauna sa îi ofere lui René-Charles un frățior sau o surioară.

În mai 2010, Dion a anunțat a doua ei sarcină, folosind un embrion care fusese congelat opt ani în urmă când încerca să conceapă primul lor copil.

Gemenii ei s-au născut pe 23 octombrie 2010.

Un purtător de cuvânt al lui Dion a declarat pentru „People” că gemenii au fost numiți după producatorul de muzică al lui Dion, Eddy Marnay, si Nelson Mandela, fostul președinte al Africii de Sud.

In 2017, în urma morții lui Angélil, Dion a împartășit cum ea și gemenii săi, atunci în varsta de 6 ani, s-au ajutat reciproc să treacă peste durere.