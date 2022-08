Câţi bani face Mihai Trăistariu din apartamentele de pe litoral. Cântăreţul o duce mai bine ca niciodată EXCLUSIV

Câţi bani face Mihai Trăistariu din apartamentele de pe litoral? Toată lumea știe că celebrul artist are o afacere imobiliară la malul mării. Mulți s-au întrebat „câţi bani face Mihai Trăistariu din apartamentele de pe litoral?”. Răspunsul l-a dat chiar vedeta, într-un dialog exclusiv cu redacția Impact. Acesta spune că sezonul estival actual a fost unul foarte bun pentru el. Banii câștigați, mai spune Mihai Trăistariu, îi vor permite să-și plătească jumătate din datoria de trei miliarde de la bancă.

Mihai Trăistariu își freacă mâinile de bucurie! După actualul sezon estival, vedeta muzicii ușoare afirmă că își va achita cel puțin jumătate din datoria totală pe care o mai are la bancă.

„Anul acesta nu am niciun motiv să mă plâng. Mi-a mers foarte bine. De la Paști și mai apoi 1 mai am avut doar semnale pozitive. În sensul că turiștii mi-au închiriat mereu cele șase apartamente din Mamaia Nord .

El spune că nu toată lumea din această parte a litoralului are prețuri mari, așa cum a relatat presa:

Mai mult, Mihai Trăistariu, care adoră să facă băi de soare pe aceeași plajă cu oaspeții săi, se declară superoptimist și avansează un al doilea scenariu, conform căruia ar putea părăsi postura de debitor chiar înainte de finele acestui an.

„Mai mult, dacă lucrurile vor merge la fel de bine și în această toamnă, așa cum sper din toată inima, atunci am motive să cred că până la Crăciun îmi voi achita și restul datoriei, ca să încep noul an curat ca lacrima!

Potrivit calculelor sale, 2022 îi va aduce un profit net superior față de cel al anului trecut, când a reușit să strângă o sumă în jurul a 20.000 de euro.

„Am ales anul acesta o rețetă clasică, care a dat rezultate. Mi-am făcut reclamă, normal spun eu, pe rețelele sociale și am reușit să-mi închiriez apartamentele pe timp îndelungat. Am început încă din martie, cu prețuri promoționale.

Dacă aștepți cu câteva zile înainte de sezonul estival, poți fi sigur că lucrurile nu vor lua o întorsătură plăcută! În plus, eu nu am mărit prețurile. 350 de lei am stabilit de acum câteva luni, așa a rămas! Și cred că asta a făcut ca din 15 iunie încoace eu să nu am nici măcar o cameră liberă.

Nu mă refer la weekenduri, ci la întreaga săptămână! Și nici nu voi avea până pe 3 septembrie, în condițiile în care pe 5 începe școala anul acesta. Mai mult, am speranțe că voi mai reuși să mai închiriez camere până pe la jumătatea lui septembrie, așa cum mi s-a întâmplat și anul trecut!”, mai spune Mihai Trăistariu.