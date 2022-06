Pandemia de coronavirus a afectat foarte multe domeniul artistic de activitate din România, motiv pentru care foarte mulți artiști s-au reorientat către alte afaceri, pentru a avea un venit constant, în lipsa concertelor. Mihai Trăistariu a investit în turism. Cât costă să te cazezi o noapte la apartamentele pe care le închiriază pe litoral.

Mihai Trăistariu se pregătește de un nou sezon estival, în condițiile în care le va închiria turiștilor apartamentele sale de pe litoralul românesc. Artistul a vorbit, în exclusivitate pentru ego.ro despre problemele pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă.

„Am avut mai multe probleme (n.r cu apartamentele de la mare). Au mai și furat turiștii, dar am recuperat ce au furat. Unul dintre ele a luat foc anul trecut, mi-a dat fratele meu foc din greșeală.

Probleme o să tot apară. Acum a plecat cineva, și-a cerut scuze pentru că s-a rupt canapeaua într-un colț, a zis că plătește. I-am zis – Nu plătiți nimic, lăsați că reparăm!

În fiecare an am băgat bani. Am mai adus câte un tablou, lenjerii noi, am mai pus niște polițe la paturi. Le îmbunătățesc de la an la an, nu le las așa. Ele sunt noi și sunt drăguțe, vreau să îmi păstrez cota. Oamenii sunt mulțumiți, nu am avut reclamații sau ceva.”, a spus vedeta pentru sursa citată.