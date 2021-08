Câți bani face din videochat fosta iubită a unui concurent de la Exatlon România. Francezii au căutat-o pentru un reportaj

Miruna, fosta iubita a lui Yamato Zaharia de la Exatlon, este protagonista unui reportaj realizat de televiziunea ARTE, despre industria românească de videochat.

”România: videochatul, un fenomen social” este titulul reportaj difuzat de televiziunea franceză ARTE, ce o are în prim-plan pe una dintre cele mai bine cotate modele din branșă. Este vorba despre Miruna Milu, în vârstă de 24 de ani, care are la activ un titlu de Miss World Tourism România și a fost iubita faimosului Yamato Zaharia de la Exatlon.

Miruna Milu face videochat de la vârsta de 19 ani, iar luna trecută a câștigat nu mai puțin de 20.000 de euro, le-a spus jurnaliștilor de la ARTE.

Ședințele foto, clipurile cu caracter sexual și abonații de pe contul de OnlyFans contribuie, de asemenea, la venitul generos al blondinei.

„Am 24 de ani şi am venit la Bucureşti dintr-un sat mic. Aveam o viaţă dificilă la ţară, aşa că m-am decis să vin la Bucureşti unde am avut două slujbe normale. Am descoperit că salariul este prea mic pentru a mă putea descurca, aşa că am ales varianta de a face videochat”, a spus Miruna Milu pentru ARTE.