Câți bani câștigă Smiley și Stefan Bănică jr. la concerte. Cererea incredibilă pe care o are iubitul Ginei Pistol EXCLUSIV

Smiley și Ștefan Bănică Jr au tarife piperate, pentru un recital. Însă, cei care cred că toată această sumă astronomică primită de cei doi cântăreți, după un spectacol de maximum o oră, intră direct în buzunarul lor vor avea o mare deziluzie. Un impresar de top ne-a dezvăluit, pentru playtech.ro, cu câți bani ajung acasă Smiley și Ștefan Bănică Jr: ”Toți marii artiști au o adevărată echipă în spate, pentru un show, formată chiar și din zece persoane. După ce scad toate cheltuielile, vedetele mai ajung acasă cu aproximativ 3.500-4.000 de euro. Da, ar fi fost frumos să îi ducă, pe toți, la nevestele lor, dar realitatea este alta”.

Cu cât sunt plătiți Smiley și Ștefan Bănică Jr. pentru concerte?

Andra, Delia, Loredana Groza, Dan Bălan, Ștefan Bănică Jr și Smiley au tarife mari, la un concert de proporții, de peste 10.000 de euro. Ar fi fost ideal dacă, după recitalul de o oră, le-ar fi intrat în cont întreaga sumă. Lucrurile stau însă bine doar în teorie, căci realitatea e cu totul alta. Un impresar de concerte ne-a vorbit despre circuitul banilor, într-o echipă de muzicieni:

” Toți marii artiști au o adevărată echipă în spate, pentru realizarea unui show, plus că trebuie plătită chiria sălii unde are loc spectacolul, lumina, impozite, etc. După ce scad toate aceste cheltuieli, vedetele mai ajung acasă cu aproximativ 3.500-4.000 de euro”. Dar și solistul Adrian Romcescu, revenit recent în țară, din Danemarca, unde a locuit peste 30 de ani, ne-a vorbit despre onorariile artiștilor din România: ”Nu e corect să spunem că Delia sau că un alt artist câștigă întreaga sumă. Sunt atâtea de plătit, lumina, echipa, dar și alte cheltuieli, uneori neprevăzute. Ar fi bine dacă un artist ar pleca acasă cu toți banii. Ei sunt pe scenă, în față, dar, în spate, ca un spectacol să aibă strălucire, îți trebuie oameni care să te ajute”.

Smiley câștigă între 12.000 și 15.000 de euro la un concert. Banii îi împarte însă cu 16 persoane

Smiley, de pildă, are următoarele tarife și pretenții, la spectacole: onorariul cu backing inclus, în cluburi și în baruri, de 40 de minute, dar și în aer liber, de 50 de minute, este de 12.000 de euro, plus TVA. Iar în mall și la petrecerile private, pentru un spectacol de 60 de minute, cere 15.000 de euro, plus TVA.

Dar solistul are și alte cerințe, la concertele pe care le susține în afara Bucureștiului: transport de la București cu mașina- 1 euro/ km și TVA, un bilet de avion pentru Smiley.

Cazare la hotel de minimum 4 stele – 8 camere duble cu paturi separate și o cameră single. Dar vor să le fie asigurată și masa pentru 17 persoane, pentru distanțe mai mici de 200 de kilometri, o masă asigurată în ziua evenimentului, plus mic-dejun a doua zi. Iar pentru distanțe mai mari de 200 de kilometri, vor două mese asigurate în ziua evenimentului.

Ei sunt cei mai scumpi artiști din România! Ce tarife au la un concert și cu câți colegi împart câștigurile

În topul celor mai scumpi artiști din România se mai află Ștefan Bănică Jr, care cere pentru un show 11.000 de euro, plus TVA, iar la recitalurile din afara Bucureștiului are pretenții la cazare și masă: 10 camere duble, la hotel de patru stele, plus un apartament, dar și masa pentru 21 de persoane.

Andra cere tot 11.000 de euro, plus TVA, cazare la hotel de patru stele, 7 camere duble și două single și masă pentru 16 persoane. Iar Horia Brenciu are un tarif cuprins între 10.000 și 14.000 de euro, pentru el și echipa sa, formată din 9 persoane.