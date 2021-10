Decizia radicală luată de Smiley. Nu a mai suportat: “Îmi cam bat joc”

Smiley a luat o decizie radicală pe care a împărtășit-o imediat cu fanii săi. Ce a decis recent celebrul jurat de la emisiunea ‘Superstar’? Vedeta a luat o hotărâre importantă.

Smiley este unul din cei mai urmăriți tătici de la noi. Celebrul cântăreț radiază de fericire de când pe lume a venit micuța sa care a schimbat toată energia din casă. Odată cu venirea fetiței, silueta cântărețului s-a schimbat.

Smiley a decis astfel să dea kilogramele jos pe care le-a pus în ultima vreme si din cauza lipsei de evenimente, dar și din cauza poftelor pe care și le-a făcut. Criza sanitară și noul rol de părinte și-au pus amprenta asupra imaginii solistului, motiv pentru care a luat poate mai multe kilograme în plus decât și-ar fi dorit.

Acesta consideră că problema este în dreptul alegerilor alimentare pe care le face, mai cu seamă că este un gurmand, dar și pentru că nu are nicio activitate fizică. Acum a luat măsuri serioase și vedeta a renunțat la dulciuri și chiar urmează să meargă la sală pentru antrenamente.

El vrea să aibă un regim alimentar echilibrat și să fie mai organizat în privința sportului. Conform declarațiilor sale, cea mai grea parte va fi renunțarea la dulciuri pentru că este foarte pofticios și speră astfel să reziste tentațiilor culinare.

„Trebuie să recunosc că în weekend-urile în care avem filmări îmi cam bat joc cu mâncarea, dar nu renunț la sport. Am revenit în sală! Și de trei zile n–am mai mâncat dulciuri deloc, asta e a patra zi. Poate reușesc vreo două-trei luni și după poate mă obișnuiesc așa. Așa că nu mă ispitiți!”, le-a transmis Smiley urmăritorilor lui, într-un Instastory.

Vedeta este într-o continuă schimbare. Cântărețul este mâna dreaptă a Ginei Pistol și o ajută cu orice poate atunci când nu se află pe platourile de filmare.

„Sunt foarte rapid la schimbat biberoane, scutece, tot. Mi-e foarte ușor în postura de tătic. La prima băiță însă am slăbit vreo două kilograme. Acum mi-am intrat în mână. Pot să spun că sunt foarte îndemânatic. Începem diversificarea, are deja șase luni”, a explicat Smiley la un post de televiziune.

„Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus. Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa”, a declarat solistul într-o apariție tv, potrivit Viva.ro.