Câte grade Celsius au fost în timpul partidei în care Simona Halep a abandonat. Ce urmează pentru jucătoarea din România

Simona Halep a avut parte de un meci de coșmar în turul doi de la Washington. A fost condusă cu 4-0 și în setul doi a abandonat după ce i s-a făcut rău, cel mai probabil din cauza căldurii. Jucătoarea din România are în program două turnee, înainte de participarea la US Open.

Turneul de la Washington a fost unul destul de complicat pentru Simona Halep. În primul tur a câștigat cu nervi și a dat cu racheta de pământ, fapt ce îi va aduce o amendă, iar a doua partidă nu a reușit să o termine. Confruntarea cu Anna Kalinskaya a început foarte rău, iar sportiva din Rusia a condus cu 4-0.

Atunci au fost primele semne că Halep nu se simte bine, jucătoarea noastră solicitând ajutorul echipei medicale. A primit săruri și un prosop cu gheață, dar lucrurile nu s-au ameliorat, iar în setul doi, când adversara conducea cu 7-5, 2-0, a abandonat.

Din imagini se vede foarte bine că sportiva din România era epuizată. La ora disputării partidei, la Washington erau 34 de grade Celsius şi umiditate foarte mare.

We’ve seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN

— Romanian Tennis (@WTARomania) August 3, 2022