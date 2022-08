Simona Halep a abandonat în turul doi al turneului de la Washington. De ce nu a reușit să termine partida cu rusoaica Anna Kalinskaya

Simona Halep nu a reușit să termine partida cu Anna Kalinskaya din turul doi al turneului de la Washington. Jucătoarea din România a abandonat în setul doi al partidei, după ce s-a plâns că îi este rău din cauza temperaturilor ridicate.

Simona Halep a avut un meci de coșmar în turul al doilea al turneului de la Washington. Duelul cu Anna Kalinskaya l-a început foarte rău și a pierdut rapid primele patru gameuri, fără să ofere o replică serioasă. Jucătoarea din România a încercat să revină în joc și a forțat reușind să egaleze, iar tabela a arătat 5-5. Se părea că lucrurile au intrat pe un făgaș normal, dar a pierdut primul set și început să dea semne de oboseală.

În setul doi s-a mișcat tot mai greu, iar pe figura ei se citea o stare de neliniște. După ce a pierdut primele două gameuri s-a așezat pe scaun și a încercat să-și revină. Era roșie la față ca focul și a solicitat o pauză medicală! Halep și-a acoperit fața cu prosopul și a stat așa preț de câteva zeci de secunde. Când și-a dat seama că totul este în zadar s-a ridicat, le-a spus adversarei și arbitrului că nu mai poate continua și a plecat, abătută, la cabine.

Unfortunately due to heat Simo is forced to retire, I hope she will feel better soon! Hai Simo 💪 pic.twitter.com/Pj3kHdGljz

— SimoReactions (@Simoreactions) August 3, 2022