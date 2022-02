Competiția Survivor România 2022 devine din ce în ce mai aprigă, iar concurenții luptă din toate puterile pentru a face față condițiilor extreme de supraviețuire. Războinicii au obținut, până acum, un număr impresionant de victorii în fața Faimoșilor. Care este numele real al lui Blaze din echipa albastră.

Născut într-o familie numeroasă din Nigeria, povestea de viață a lui Blaze de la Survivor România 2022 este de-a dreptul impresionantă. Fostul concurent de la Mireasa de la Antena 1 este unul dintre cei mai valoroși membri ai echipei albastre.

Războinicul de culoare pare a avea un nume predestinat succesului. Puțini sunt cei care știu faptul că numele real al lui Blaze este Godspower Morris Okpata.

Numele de familie al lui Blaze poate fi tradus, cu ușurință, în „puterea lui Dumnezeu”, iar fanii concurentului sunt de părere că i se potrivește mănușa, dat fiind faptul că Blaze este o persoană extrem de credincioasă, făcându-și crucea înainte de orice punct câștigat la Survivor.

În anul 2015, Blaze s-a mutat în România și a obținut o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța. Apoi, s-a mutat la București, pentru a urma masterul. După ce și-a finalizat studiile, Războinicul și-a îndreptat atenția spre mediul online, unde a cunoscut succesul ca vlogger.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor.

Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media.”, povestea Blaze, acum ceva timp.