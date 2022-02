Motivul pentru care Roxana Ionescu a refuzat experiența Survivor. Trebuia să facă parte din echipa Faimoșilor, dar a spus pas EXCLUSIV

Roxana Ionescu a recunoscut pentru impact.ro că i s-a propus să participe la Survivor, dar a refuzat întrucât nu era refăcută complet după un accident suferit la schi, cu un an în urmă, în Austria. Aceasta a mai spus că nu a fost ocolită de oferte, pe parcursul ultimilor luni, de a se întoarce în televiziune.

La cei 36 de ani ai săi, Roxana Ionescu, cea supranumită „Mama Natură” după personajul pe care l-a interpretat acum aproape două decenii în emisiunea de televiziune ce avea să-i aducă consacrarea definitivă, a fost la un pas să revină pe micile ecrane. Ea a avut oferta generoasă pe masă, dar a spus „pas”.

„Da, este adevărat am avut o ofertă de la cei de la Survivor! Am cântărit cu atenție lucrurile și am ales însă să nu particip.

Cu exact un an în urmă, în ianuarie 2021, am avut un accident la schi și genunchiul meu încă nu s-a refăcut complet.

Iar emisiunea asta e genul de producție care îți solicită organismul până peste cap, ca să zic așa!”, a declarat Roxana Ionescu pentru impact.ro.