Cătălin Moroșanu, probleme mari în căsnicie. Dezvăluiri neștiute despre soția sa

Cătălin Moroșanu, fostul Faimos de la Survivor România, a vorbit deschis despre un subiect sensibil pentru el, și anume, familia.

Cu toate că acum formează un cuplu invidiat de mulți, în trecut, sportivul și soția sa, Georgiana, au trecut prin momente mai grele, pe care au reușit însă să le depășească. Într-un interviu, Cătălin Moroșanu a vorbit despre clipele grele pe care el și partenera sa de viață le-au avut de întâmpinat cândva. Potrivit spuselor sportivului, astfel de momente s-au petrecut la începuturile carierei sale, întrucât atunci când a ajuns celebru era plecat mult timp de acasă și nu petreceau timp împreună atât cât ar fi vrut. Din fericire însă, Cătălin Moroșanu și soția lui au găsit rezolvarea problemelor și le-au depășit prin comunicare și nu s-a pus problema unui divorț, așa cum se zvonea.

„Au fost momente grele. Când am ajuns celebru, eram plecat foarte mult timp de acasă. Suntem un cuplu normal și am depășit episoadele mai dificile comunicând foarte bine, ne-am spus ce aveam de spus, ne-am acceptat așa cum suntem”, a spus Cătălin Moroșanu pentru VIVA! .

Întrebat însă de la ce anume pornesc discuțiile între ei, în general, el a spus că aceste mici neînțelegeri sunt cauzate de faptul că petrec puțin timp împreună, că nu merg mai des în vacanțe și că el nu petrece mai mult timp cu fiica lor, acesta fiind, de altfel, și cel mai regret al lui. Luptătorul a spus că, chiar și așa, el și partenera sa de viață reușesc să stabilească mereu un echilibru. De altfel, soția sa are o afacere proprie, și anume, o clinică stomatologică în Iași, iar el activează mai mult în București.

„Pornesc mereu de la faptul că petrecem foarte puțin timp împreună, că nu mergem în vacanțe mai des, că nu stau cu Natalis mai mult. Dar cariera mea s-a clădit la București, nu la Iași, și viața mea se împarte între cele două orașe. Dar mă înțelege și mă susține. Georgiana are afacerea ei, o clinică stomatologică, în Iași, eu vin des la București, dar reușim să găsim un echilibru”, a mai transmis sportivul pentru sursa menționată anterior.

Sportivul și soția sa sunt de 17 ani împreună, iar căsătoriți sunt de nouă. Întrebat cum a cerut-o în căsătorie pe soția sa, el a spus:

”Am vrut să îi fac o surpriză. Își sărbătorea ziua de naștere cu prietenele ei în oraș, m-am dus la restaurant, s-a oprit muzica, i-am rugat să pună melodia lui Guess Who, „Suntem copii, am adus șampanie, un tort și i-am dat inelul de logodnă și un bilețel pe care era scrisă întrebarea „Vrei să fii soția mea?. Cererea în căsătorie a venit firesc, am simțit să fac acest lucru și ea a fost foarte fericită. O aveam deja pe Natalis, avea doi anișori.”