Veste cruntă pentru Cătălin Moroșanu la câteva luni de la Survivor 2021. Ce păcat!

Cătălin Moroșanu nu trece printr-o perioadă tocmai bună! La nici trei luni după ce a ieșit din competiția Survivor 2021, sportivul a primit o veste dură. S-ar putea să nu mai poată intra vreodată în ringul de box.

În timpul emisiunii de la Kanal D, Cătălin Moroșanu a suferit o ruptură de menisc, iar medicii din Republica Dominicană i-au interzis să mai intre pe trasee.

După ce a ajuns acasă, Cătălin Moroșanu a avut nevoie de recuperare. Din nefericire, el nu și-a revenit în totalitate și este nevoit să se opereze. În plus, el nu va mai putea lupta în ring pe viitor, conform indicațiilor medicilor.

Momentan, doctorii nu i-au dat un verdict clar, însă Cătălin Moroșanu este destul de afectat. El a mărturisit că nu va părăsi definitiv lumea boxului, ci va transmite mai departe tehnicile sale către noi generații.

„Din ultimele analize se pare că recuperarea nu a decurs cum trebuie, meniscul este rupt, trebuie să mă operez. Nu cred că o să mă mai lupt. Eu cred că în viață primești niște semne și Dumnezeu mi-a arătat că am avut o carieră frumoasă, am realizat multe lucruri în sportul meu, dar ar trebui să mă îndrept spre mentoring, antrenoriat”, a spus Cătălin Moroșanu, pentru Viva.ro.

Cătălin Moroșanu nu a fost singurul concurent de la Survivor România care a părăsit competiția din cauza problemelor de sănătate.

Alexandra Stan, Roxana Ghiță și Roxana Nemeș au abandonat emisiunea din cauza unor probleme medicale serioase. Jador a fost și el eliminat în urmă cu mai bine de o lună, după ce a suferit o accidentare pe traseu.

‘Nu aș fi vrut să fiu eliminat deloc! Aș fi vrut să fie eu ultimul, să câștig! Dumnezeu decide însă cine câștigă. Visele în ziua de azi sunt, din păcate, materiale. Sunt oameni care-și doresc să câștige, au nevoie de bani poate mai mult ca mine. Eu am ajuns la «Survivor» din întâmplare. Dumnezeu a vrut să mă accidentez. La a doua accidentare, mi-am rupt meniscul în trei locuri. Doctorul mi-a zis să fac o lună de zile recuperare, dacă nu merge, bag operație. Suntem predispuși ca oameni la greșeli, în viața normală nu ai timp să te gândești la greșeli. Am greșit foarte mult la viața mea! Pe mine mă iubește lumea tare, dar nu înțeleg de ce. Mă bucur că am ajuns unde mi-am dorit. Am ce să bag acum la ghiozdan!’, a declarat Jador, la „Teo Show”.