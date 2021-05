Planul lui Cătălin Moroșanu după Survivor România. Măruță a fost uimit: ‘Gata cu cocosul’

Cătălin Moroșanu a venit cu vești deosebite pentru fanii săi. Chiar dacă în ultimii ani a devenit o reală vedetă de televiziune, acesta nu a uitat de prima sa iubire – lupta. Cu ce anunț vine sportivul și ce spune despre piesa scoasă alături de Jador și Lino?

Cătălin Moroșanu a acceptat invitația la emisiunea „La Măruță”, prilej pentru a dezvălui noile vești. Cunoscutul fost concurent de la Survivor România a intrat în platou fericit, spunând că abia aștepta să-și reia viața normală de unde a lăsat-o când a plecat în Republica Dominicană.

Acesta s-a pus pe picioare și a dezvăluit că are planuri mari, dar și că îi invită pe toți fanii săi să urmărească gala ce va avea loc pe data de 4 iunie unde în ring îi vor vedea pe Stoica și Voronin, cel din urmă sperând să-și ia revanșa.

Sportivul a menționat că timpul a trecut peste el și că vrea să se axeze pe visul său. Luptătorul își dorește acum să antreneze diverse grupe de copii cărora să le paseze ștafeta și dragostea pentru lupte.

„Gata cu cocosul, revenim la normal. Gala va fi un show total în direct la Pro TV și pe Pro X, pe 4 iunie, la orele 20:00. După cum vezi, îl avem Andrei Stoica și Pavel Voronin. Îl văd și pe Andrei foarte hotărât, Voronin își va lua revanșa acum, după ce a luat bătaie data trecută. Gala are loc într-o sală din București, fără public. Campionul de necontestat al Greciei se va lupta și el și Ionuț Iancu versus Constantin. Avem nume foarte mari, o nouă generație. Moartea din Carpați a îmbătrânit, Cătăline!

A rupt piesa cu Jador și Lino. Ți-am povestit cât m-a pus să înregistrez fiecare cuvânt în parte? La cealaltă melodie parcă a fost mai ușor. E mai ușor să dai niște pumni decât să înregistrezi o piesă. Vreau să mă adresez și generației Tik Tok. Vreau ca lumea să știe cine e Moroșanu și ce face Moroșanu. Visul meu e să mă fac antrenor.

Sunt foarte rău la antrenamente! Vreau să fac o academie pe partea de arte marțiale cu grupe de copii. Vreau să investesc în noua generație, în copii. Altfel nu ajungeam aici și nu realizam ce am făcut până acum. Am avut de gând să fac încă o gală la Londra, dar a venit pandemia. Mi-e greu și acum o să am și o operație la menisc, așa că o să mă mai gândesc”

Cătălin Moroșanu (Sursa: „La Măruță”)