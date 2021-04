Cătălin Moroșanu, de la Survivor România 2021 sub bisturiul medicilor. Prin ce dramă trece VIDEO

Cătălin Moroșanu a fost nevoit să plece de la Survivor, la sfatul medicilor, după ce acesta s-a accidentat. Plecarea lui i-a întristat pe Faimoși, pentru că sportivul era stâlpul echipei.

Ajuns în România, Moroșanu are probleme grave și a declarat că va avea nevoie de o intervenție chirurgicală. El și-a rupt meniscul și nu dacă tratamentul nu funcționează, va fi nevoit să se lase pe mâna medicilor chirurgi.

„Am meniscul rupt. Am nevoie de intervenție chirurgicală dacă vreau să mai continui cu viața sportivă. O să încerc o lună de recuperare în România și să văd dacă este nevoie sau nu de operație. Mie medicul mi-a zis că cel mai probabil este să fac operație la menisc pentru că oricând, dacă aș face alergare sau m-aș antrena, poate să îmi sară meniscul, să mi se ducă genunchiul într-o parte și să îmi afecteze ligamentele încrucișate”, a declarat Moroșanu la Teo Show.

El a mai spus că pe moment nu și-a dat seama cât de gravă a fost accidentarea și credea că poate continua proba. În orice caz, spune sportivul, nu crede că ar fi putut câștiga Survivor.

„Situația este destul de gravă. Știam, am simțit atunci când aveam piciorul în nămol, când am pus mâna pe genunchi, am simțit că nu o să pot să mai continui. Dacă nu m-aș fi accidentat, nu cred că aș fi câștigat Survivor România, în niciun caz. Sunt un om care își analizează opțiunile foarte bine”, a continuat el.