Cătălin Moroșanu, despre Faimosul cu un caracter îndoielnic: ‘Nu puteam să stau lângă el’

Cătălin Moroșanu a ajuns acasă și a început să ofere detalii din culise și să-și recunoască preferatul. Luptătorul are o părere proastă despre unul din foștii coechipieri. Care este în viziunea fostului Faimos sportivul cu un caracter îndoielnic?

Cătălin Moroșanu rupe tăcerea după ce a fost eliminat de la Survivror România. Cunoscutul luptător a părăsit competiția din Republica Dominicană după ce medicul l-a îndemnat să facă asta în urma unei accidentări grave la genunchi. Fanii acestuia s-au întristat la auzul veștii, dar l-au sprijinit pe fostul concurent.

La scurt timp după ce a ajuns din nou în România, sportiul a recunoscut că momentele cele mai dificile erau, de fapt, în tabăra, nu pe traseu așa cum ar crede toată lumea. Discuțiile în contradictoriu create aproape zilnic erau o presiune enormă, mai cu seamă că nu toți trăgeau spre același scop la fel de tare.

Vedeta a mărturisit că se bucură că s-a întors în lumea reală și se află din nou alături de familia sa care i-a lipsit enorm preț de trei luni. „Sunt cel mai fericit că am scăpat, nu am nicio tristețe, chiar mă bucur că vin acasă să îmi văd familia, prietenii ș abia așteptam să ajung acasă.

Sincer nu mă așteptam să stau atât în competiție pentru că aveam 115 kilograme, sunt stângaci, am 36 de ani, nu eram un concurent apt care să reziste foarte mult. A fost foarte greu, nu e vorba neaparăt de probele fizice, ci de psihic.

Adevărata luptă o duci în camp, nu pe traseu. Eu am experiență, dar asta a fost una dintre cele mai grele experiențe”, a declarat Cătălin Moroșanu, proaspăt eliminat din competiția Survivor România, într-un interviu, în direct la Teo Show.

Moro îl consideră pe Sebastian Chitoșcă drept un adversar duplicitar. De asemenea, fostul stelist are mici discuții aproape la fiecare consiliu. Chiar în ediția de seara aceasta s-a certat aprig cu Irisha, care i-a reproșat că nu o respectă.

„În prima parte a concursului m-am simțit antrenor, am încercat să fiu cât mai aprope de fiecare cât am putut, mi-am dat energia, cred că ăsta a fost rolul meu. După asta au început disensiuni în interiorul grupului și nu am mai putut să fiu lângă acel cineva dacă știam că are un caracter îndoielnic și nu puteam să stau lângă el mereu. La un moment dat nu am mai fost antrenorul care trebuia să fiu pentru că eram subiectiv. Acolo e foarte greu și ne certăm între noi, avem tot felul de discuții contradictorii. Nu era vorba de probele fizice, ci cu oamenii cu care stăteam acolo. Pe mine psihic m-au distrus foarte multe chestii, dar despre asta este vorba în Survivor, trebuie să fie cel mai puternic”

Cătălin Moroșanu