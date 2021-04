Ce face Cătălin Moroșanu în fiecare dimineață, la Survivor 2021. Ana Porgras l-a dat de gol VIDEO

Ana Porgras s-a întors în România și a început să ofere fanilor Survivor România 2021 detalii din interior. Care este rutina de dimineață a lui Cătălin Moroșanu din cadrul concursului sportiv din Republica Dominicană?

Ana Porgras dă din casă! Eliminată recent, fosta gimnastă a venit cu detalii despre ce se petrece în tabăra Războinicilor de la prima oră până când vin de la trasee și se pun la somn. Concurenții de la Survivor România sunt filmați aproape non-stop, dar se pare că tot se găsește o portiță pentru câteva detalii care sunt ascunse publicului.

Printre cei care au secrete se află și celebrul luptător Cătălin Moroșanu. Ana Porgras a vorbit recent despre interacțiunile cu cei din echipa roșie și despre ritualurile acestora.

Sportiva a mărturisit că pe toată perioada șederii în Republica Dominicană obișnuia să se trezească destul de devreme, dar cel care era întotdeauna primul era negreșit Moroșanu.

Nu a fost niciodată filmat în timp ce făcea asta, dar în fiecare dimineață, în zorii zilei, bărbatul se trezea pentru a-și face rugăciunea. De asemenea, tot timpul a avut la el o cruciuliță.

La polul opus se aflau cei mai somnoroși care erau Culiță și Zanni. Concurenții nu aveau foarte multe sarcini de îndeplinit în zilele în care nu erau prezenți pe teren pentru a câștiga premii, așa că majoritatea dintre ei erau lăsați să doarmă în voie.

„Nu prea aveai ce să faci. Încercam să găsim lucruri de făcut, să mergem prin junglă, să construim ceva, să căutăm mâncare. Erau momente când te plictiseai, n-aveai ce să faci, decât să te uiți la mare. De obicei adormeam foarte devreme, pe la ora opt și jumătate cred că adormea toată lumea.

Ne trezeam foarte devreme. Eu mă trezeam la ora 6, înaintea mea se trezea Cătă, avea o cruciuliță la el și își făcea rugăciunea de fiecare dată. Dacă unul se trezea mai târziu îl lăsam să doarmă. Culiță se trezea de obicei cel mai târziu, dar și Zanni”, a detaliat Ana Porgras, la Kanal D, arată cancan.ro.

„Tu nu ai realizat nimic în viața ta! Ești un nimeni! Nu ai niciun drept să ne spui nouă, mai stai la coadă. Dacă nu te lua Alex Velea, erai no name. Astăzi au căzut măștile, am văzut cu adevărat cine este acest Zannidache. Nu am ce să îi reproșez pe parte sportivă, este un om care a adus foarte multe puncte, dar pe parte umană și a ceea ce este el, este o persoană de cea mai joasă speță. Nu poți să jignești o femeie, să o faci cotoroanță, să o faci în toate felurile în condițiile în care a realizat ceva în viața ei. Vine el, un copilaș de 24 de ani, care nu a făcut nimic în viața lui în afară de faptul că și-a făcut tatuaje și e cool, chipurile. Eu am experiență de viață și ce vă spun: astfel de oameni nu o să reușească în viață. Zanni e un caracter de doi lei. O să votez pe cineva care strică tot vibe-ul grupului și tot ceea ce am construit noi până acum”

Cătălin Moroșanu