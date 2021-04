Sorin de la Survivor 2021 rupe tăcerea după plecarea lui Cătălin Moroșanu. Ce a putut spune despre el

Plecarea lui Cătălin Moroșanu i-a debusolat pe toți concurenții de la Survivor România. Nici Faimoșii, nici Războinicii nu se așteptau ca celebrul luptător să fie eliminat din competiția din Republica Dominicană, din cauza problemele sale de sănătate, rezultate în urma accidentării pe care a suferit-o la picior. Ce a putut spune Sorin de la Survivor despre el.

Dacă în primul consiliu de urgență Roxana Nemeș a anunțat că se retrage din cursă, în al doilea se pare că a venit rândul lui Cătălin Moroșanu să le spună colegilor săi că va părăsi competiția, susținându-i, de acum încolo, de acasă din România.

Plecarea lui Moro i-a lăsat în lacrimi pe toți, atât pe Faimoși cât și pe Războinici, care nu s-au putut abține și au izbucnit în plâns, în onoarea participării lui Cătălin Moroșanu, pe care l-au considerat un lider la Survivor România.

Dacă Starlin a fost cel mai afectat de plecarea rivalului său direct de la Faimoși, Sorin de la Războinici a mărturisit că a avut parte de o revelație, după ce Moroșanu a stins torța, părăsind competiția. Cel mai controversat concurent din echipa albastră a declarat că

„Chiar am fost afectat de plecarea lui, chiar este un om. Și discursul pe care l-a avut la consiliu. A spus: „Nu uitați să fiți oameni!” Se referea la mulți din echipa lui, pentru că dintre mulți, el a dat dovadă de omenie. Am primit o lecție de viață atât de la competiție, cât și de la Cătălin Moroșanu. Cuvintele lui…nu mai puteai să adaugi nimic.

A spus maximul, cine vrea să înțeleagă, cine nu se regăsește în cuvintele lui, treaba lui. M-au atins. Poate de acolo și conexiunea noastră cu el. Am avut cea mai mare onoare numai din prisma faptului că l-am cunoscut, că a stat lângă mine. Când am venit în competiția asta și l-am văzut pe Cătălin Moroșanu, am zis: „wow! Sunt cineva!” Un om simplu care vine și stă lângă un asemenea personaj.”, a declarat Sorin de la Războinici la Survivor România.