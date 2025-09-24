Ioana State, dezvăluiri din culisele „La bine și la Roast”. Întâlnirea cu Anamaria Prodan, de departe, cel mai provocator moment: „Are niște ieșiri”. EXCLUSIV

Toamna a început cum nu se poate mai bine pentru Ioana State. Nu doar că a făcut schimbări fizice și se poate lăuda acum cu o siluetă de invidiat, dar și în plan personal lucrurile îi merg la fel de bine. Se numără printre comedianții din emisiunea „La bine și la Roast” și, chiar dacă meseria ei este să facă glume, vedeta ne-a dezvăluit că nu este deloc ușor, iar întâlnirea cu Anamaria Prodan i-a dat câteva bătăi de cap, fiind unul dintre cele mai provocatoare momente pentru ea.

Ioana State: „Toamna asta vine cu lucruri extraordinare pentru mine”

Ioana State și-a câștigat mai întâi simpatia în mediul online, unde publica tot felul de glume care ajungeau rapid virale. Ulterior, și-a făcut curaj și a mers la iUmor, iar publicul a îndrăgit-o încă de la prima apariție, apreciind felul ei unic de a se exprima.

Pe măsură ce cariera sa a crescut, toamna aceasta Ioana a bifat un nou succes. După ce a ajuns până în finala Asia Express 2024, acum se numără printre comedianții care iau la „roast” persoane publice în show-ul „La bine și la Roast” de la Pro TV. În cadrul emisiunii, a făcut glume despre nume grele din sport, precum Adrian Mutu, Giani Kiriță, Florentin Petre sau Florin Prunea, dar și despre Anamaria Prodan și iubitul ei, Ronald Gavril, demonstrând că știe să gestioneze cu farmec și inteligență chiar și cele mai provocatoare situații.

Comedianta ne-a mărturisit că traversează, într-adevăr, o perioadă plină. Pe lângă show-urile și proiectele sale din televiziune, se implică activ și în cauze sociale, alături de Codin Maticiuc, care îi este și bun prieten. Despre implicarea ei în zona caritabilă, Ioana a dezvăluit că totul a pornit din „bucuria de a oferi”.

„E minunată (n.r această etapă). Mă bucur de oamenii din jurul meu, pentru că prin oameni am reușit tot ce am reușit și mă face fericită. Și abia aștept să văd ce mai urmează. Muncesc cu drag și spor, am show-uri, am proiecte. Atât pe partea de charity, urmează să începem construcția Spitalului de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia și chiar e un lucru imens pentru organizația noastră, pentru că de la zero n-am mai construit niciodată. Deci toamna asta vine cu lucruri extraordinare pentru mine și sunt fericită”, a dezvăluit Ioana State.

Anamaria Prodan, cel mai provocator invitat: „E un personaj spectaculos”

În cazul emisiunii „La bine și la Roast”, Ioana State a mărturisit că, deși nu i-a fost greu să scrie glume despre invitați din cele mai diverse domenii, procesul a reprezentat totodată o provocare, fiind nevoie să găsească echilibrul între amuzament și respect pentru fiecare persoană implicată.

„Nu mi-a fost greu, a fost chiar provocator și ne-am distrat foarte tare. A fost ceva inedit, mai ales că nu am făcut foarte des roast și e o -ipostează nouă pentru mine. Și întotdeauna sunt încântată de nou și de a-mi explora abilitățile de a scrie, să zic așa. Nu mi-a fost teamă pentru că scriu destul de safe așa, nu prea mă arunc eu în chestii dure”, a mărturisit Ioana State.

Însă, recunoaște că prezența Anamariei Prodan i-a dat câteva emoții – nu pentru că i-ar fi fost frică să o supere, ci din respect pentru ea, fiind o femeie cu o „poveste de viață impresionantă”, după cum spune Ioana. A fost, așadar, o provocare să facă glumele potrivite și să se mențină fidelă stilului său, în timp ce interacționa cu un personaj atât de puternic și imprevizibil.