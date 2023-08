Marea iubire a lui Cătălin Botezatu. Singura femeie pe care a iubit-o cu patimă. Nu e Bianca Drăgușanu

Toată lumea știe cine este Cătălin Botezatu. Și, la fel, toată lumea presupunea că Bianca Drăgușanu ar fi fost marea sa iubire. Numai că vine și marea dezamăgire a acestora, pe fondul informațiilor despre marea iubire a lui Cătălin Botezatu, se pare singura femeie pe care a iubit-o cu patimă.

Ajuns astăzi la 57 de ani, și nu fără probleme de sănătate, Cătălin Botezatu și-a stabilit statutul de creator de modă în lumea fashion-ului mioritic.

Dar, cum orice carieră are un început, cariera sa avea să înceapă sub coordonarea celebrei creatore de modă, regretata Zina Dumitrescu, care avea să părăsească această lume într-o zi de 28 martie a anului 2019.

Pentru tânărul Cătălin Botezatu, marea creatoare de modă avea să-i fie ca o a doua mamă, lucru de altfel recunoscut de designer:

”(…) în ceea ce mă privește, se mândrea efectiv cu mine, de cine sunt, de realizările mele, se mândrea cu faptul că eu am ajuns foarte sus.

Așa cum multă lume a aflat, cariera Biancăi Drpgușanu i se datorează într-o anume măsură fostului ei partener, cei doi cunoscându-se la o prezentare de modă în Austria, și despre care spunea că este femeia accident:

”Bianca, contrar tuturor aparențelor de atunci, pentru vremurile acelea, pentru că ea se actualiza tot timpul, arăta bine. Era femeia accident atunci, pentru că altfel nu îmi atrăgea atenția. Era o femeie frumoasă, înaltă, avea și atunci sâni.

Am întâlnit-o la Kitzbuhel, a făcut o prezentare pentru mine, iar seara am invitat-o să meargă cu mine la o mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște.

Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând. Bianca a luat ce a trebuit de la mine, chiar dacă ea face mult show, de fapt face ceea ce se cere. Eu niciodată nu o să vorbesc urât de ea, nu o să o desconsider, o să spun numai lucruri frumoase.”, spunea Cătălin Botezatu în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”.