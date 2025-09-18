Monica Gabor a născut a doua oară, însă silueta fostului model nu a avut de suferit. Cum arată acum mama Irinucai Columbeanu

Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
18 sept. 2025 | 10:00
de Ionuț Vieru

Monden
În lumea mondenă, multe vedete preferă să își expună constant viața personală în fața publicului. Totuși, există și excepții, iar una dintre ele este Monica Gabor. De mai bine de un deceniu, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ales să trăiască discret în Statele Unite, departe de lumina reflectoarelor din România. Stabilită în Los Angeles alături de partenerul ei, celebrul om de afaceri cunoscut sub numele de Mr. Pink, Monica a evitat atenția presei și a împărtășit rareori detalii din viața sa privată.

O nouă viață în America alături de Mr. Pink

La începutul lui 2025, vestea că Monica Gabor a devenit mamă pentru a doua oară a surprins pe toată lumea. Sarcina și nașterea au fost ținute în cel mai mare secret, așa cum și-ar fi dorit Mr. Pink, iar detaliile au ieșit la iveală abia la câteva luni după momentul fericit.

După divorțul de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a luat decizia radicală de a-și construi un viitor în Statele Unite. Mutarea peste ocean a marcat începutul unei noi etape, iar întâlnirea cu milionarul chinez Mr. Pink i-a schimbat complet destinul. Relația lor, deși păstrată departe de ochii curioșilor, a rezistat în timp și s-a consolidat odată cu venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

Chiar dacă a rămas în atenția publicului din România prin prisma trecutului său, Monica a ales să fie mult mai rezervată în ceea ce privește aparițiile publice. Cu toate acestea, recent, ea a surprins prin câteva imagini postate în mediul online, care au stârnit numeroase reacții.

Silueta de model, păstrată intactă după a doua sarcină

Fosta „scorpie de la Izvorani” a demonstrat că revenirea la o formă fizică de invidiat după sarcină este posibilă. În imaginile recente, Monica Gabor a apărut cu o siluetă suplă, trasă parcă prin inel, semn că a reușit să elimine rapid kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Pentru fanii săi, această schimbare a fost o surpriză, mai ales că vedeta a lipsit mult timp din spațiul public. Apariția ei a fost percepută drept o dovadă a disciplinei și a atenției pe care o acordă stilului de viață, chiar și în momentele în care familia a devenit prioritatea absolută.

Cum arată Monica Gabor acum, după a doua naștere. Sursă foto-Instagram

Mesaj emoționant pentru Cătălin Botezatu

În paralel cu această revenire discretă în atenția fanilor, Monica Gabor a ținut să transmită și un mesaj special pentru prietenul ei apropiat, designerul Cătălin Botezatu. Ocazia a fost legată de fiica sa, Irina Columbeanu, care s-a lansat recent în lumea modei din România.

Irina a participat la o prezentare de modă în cadrul Transilvania Fashion Festival, unde a fost inclusă în show-ul de modă al lui Botezatu. Momentul a fost unul emoționant pentru Monica, care i-a mulțumit public designerului.

„Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival. A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”, a transmis Monica Gabor pe rețelele sociale.

