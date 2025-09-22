Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
22 sept. 2025 | 13:08
de Ionuț Vieru

Irinel Columbeanu, deranjat că Irinuca a ales să defileze. Motivul pentru care fostul afacerist este dezamăgit de fiica lui: „El e tare trist”

Monden
Irinel Columbeanu, deranjat că Irinuca a ales să defileze. Motivul pentru care fostul afacerist este dezamăgit de fiica lui:
Irinel Columbeanu, profund dezamăgit după debutul Irinei pe podium

Un moment care ar fi trebuit să fie de sărbătoare pentru familia Columbeanu s-a transformat într-un motiv de supărare. Prima apariție a Irinei Columbeanu pe podiumul unui festival de modă a atras atenția publicului, însă tatăl său, Irinel Columbeanu, a resimțit mai degrabă durere decât mândrie, în special din cauza faptului că nu a fost invitat la eveniment.

Debutul Irinei Columbeanu la Transilvania fashion week

La Cluj, în cadrul „Transilvania Fashion Week”, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a pășit pentru prima dată pe podiumul unui show de modă. Momentul a fost unul special pentru Irina, dar în același timp a devenit sursă de nemulțumire pentru tatăl ei. Fostul afacerist de la Izvorani nu a fost invitat și a aflat din presă despre această premieră din viața fiicei sale.

Dezamăgirea lui Irinel Columbeanu și așteptările sale

Despre reacția lui Irinel Columbeanu a vorbit Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, unde acesta locuiește în prezent. El a explicat că fostul milionar și-ar fi dorit un alt viitor pentru fiica sa.

„În plus, Irinel și-ar dori ca Irinuca să devină medic, nu fotomodel, ca mama ei, Monica. Irinel a investit foarte mulți bani în educația fiicei sale, a dat-o la Școala Franceză. Ea i-a promis că se va face medic, că vrea să se înscrie la Medicină. Irinuca nu-l mai sunase, în ultima vreme, nu-l mai vizitase. El e tare trist. Nu trebuie să aibă mari necazuri, mai ales că Irinel Columbeanu a trecut prin 3 AVC-uri, anii trecuți. Eu cred că se vor împăca, Irinuca e o fată bună și foarte deșteaptă, va ajunge cineva în viață”, a declarat Ion Cassian.

Lipsa de comunicare și problemele de sănătate

Mai mult, Ion Cassian a menționat că Irinel nici nu știa dacă fiica lui se afla în țară sau în străinătate. După întoarcerea din America, Irina nu l-ar mai fi vizitat prea des, lucru care a accentuat sentimentul de singurătate al tatălui ei.

Vezi și:
Monica Gabor a născut a doua oară, însă silueta fostului model nu a avut de suferit. Cum arată acum mama Irinucai Columbeanu
Irinel Columbeanu, dezamăgit după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion. Fostul afacerist nici nu ştia că a venit în România: „Nu m-a mai sunat”

„Am vorbit cu Irinel, mi-a spus că nu a fost invitat și nici măcar informat că fiica lui va defila pe podium, la acest eveniment din Cluj. S-a supărat rău și pe organizatori, care îi sunt prieteni. Dacă l-ar fi invitat, în ciuda problemelor lui de sănătate, poate că am fi găsit o modalitate de a-l transporta totuși la Cluj. Ar fi fost pentru el o bucurie, mai ales că numai pe Irinuca o mai are. A pierdut tot, și averea și vila, acum are o pensie mică și e dator la bănci”, a mai adăugat directorul azilului.

Explicația lui Cătălin Botezatu

Designerul Cătălin Botezatu a explicat de ce Irinel Columbeanu nu a fost chemat la show-ul de modă. Potrivit acestuia, motivele au fost legate în principal de starea de sănătate a fostului milionar.

„În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special… Are o situație precară, din punct de vedere al sănătății, este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare… Irinuca mi-a spus: ‘Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici’. Deci Irinuca nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani”, a spus Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”.

Debutul Irinei Columbeanu pe podiumul de modă a marcat un moment important pentru cariera sa, dar a adus cu sine și tensiuni în relația cu tatăl său. Pentru Irinel Columbeanu, care se confruntă cu probleme financiare și de sănătate, lipsa invitației și decizia fiicei sale de a alege modelingul în locul medicinei au reprezentat motive de dezamăgire.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
Digi24
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Irina Fodor, reacţie după ce Catinca Roman şi Calina s-au plâns de producţia emisiunii „Asia Express”. „Sper să privească în urmă şi să zâmbească”
Irina Fodor, reacţie după ce Catinca Roman şi Calina s-au plâns de producţia emisiunii „Asia Express”. „Sper să privească în urmă şi să zâmbească”
Emisiuni TV
acum 58 de minute
Flavia Mihășan, în ograda bunicilor! „Mergeam cu vacile la păscut, dădeam de mâncare animalelor!” Interviu EXCLUSIV
Flavia Mihășan, în ograda bunicilor! „Mergeam cu vacile la păscut, dădeam de mâncare animalelor!” Interviu EXCLUSIV
Monden
acum o oră
O cunoscută prezentatoare TV a murit la doar câteva momente de la postarea unei imagini pe Instagram. Celebritatea din Mexic avea doar 43 de ani
O cunoscută prezentatoare TV a murit la doar câteva momente de la postarea unei imagini pe Instagram. Celebritatea din Mexic avea doar 43 de ani
Monden
acum 2 ore
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli
Horoscop
acum 4 ore
Parteneri
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
Click.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Digi24
Elena Udrea face furori cu noul ei look! Cum a fost fotografiată în weekend la ziua de naștere a fiicei ei. Nimeni nu se aștepta să facă o schimbare atât de îndrăzneață! Foto
Unica.ro