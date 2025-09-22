Irinel Columbeanu, deranjat că Irinuca a ales să defileze. Motivul pentru care fostul afacerist este dezamăgit de fiica lui: „El e tare trist”

Un moment care ar fi trebuit să fie de sărbătoare pentru familia Columbeanu s-a transformat într-un motiv de supărare. Prima apariție a Irinei Columbeanu pe podiumul unui festival de modă a atras atenția publicului, însă tatăl său, Irinel Columbeanu, a resimțit mai degrabă durere decât mândrie, în special din cauza faptului că nu a fost invitat la eveniment.

Debutul Irinei Columbeanu la Transilvania fashion week

La Cluj, în cadrul „Transilvania Fashion Week”, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a pășit pentru prima dată pe podiumul unui show de modă. Momentul a fost unul special pentru Irina, dar în același timp a devenit sursă de nemulțumire pentru tatăl ei. Fostul afacerist de la Izvorani nu a fost invitat și a aflat din presă despre această premieră din viața fiicei sale.

Dezamăgirea lui Irinel Columbeanu și așteptările sale

Despre reacția lui Irinel Columbeanu a vorbit Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, unde acesta locuiește în prezent. El a explicat că fostul milionar și-ar fi dorit un alt viitor pentru fiica sa.

„În plus, Irinel și-ar dori ca Irinuca să devină medic, nu fotomodel, ca mama ei, Monica. Irinel a investit foarte mulți bani în educația fiicei sale, a dat-o la Școala Franceză. Ea i-a promis că se va face medic, că vrea să se înscrie la Medicină. Irinuca nu-l mai sunase, în ultima vreme, nu-l mai vizitase. El e tare trist. Nu trebuie să aibă mari necazuri, mai ales că Irinel Columbeanu a trecut prin 3 AVC-uri, anii trecuți. Eu cred că se vor împăca, Irinuca e o fată bună și foarte deșteaptă, va ajunge cineva în viață”, a declarat Ion Cassian.

Lipsa de comunicare și problemele de sănătate

Mai mult, Ion Cassian a menționat că Irinel nici nu știa dacă fiica lui se afla în țară sau în străinătate. După întoarcerea din America, Irina nu l-ar mai fi vizitat prea des, lucru care a accentuat sentimentul de singurătate al tatălui ei.

„Am vorbit cu Irinel, mi-a spus că nu a fost invitat și nici măcar informat că fiica lui va defila pe podium, la acest eveniment din Cluj. S-a supărat rău și pe organizatori, care îi sunt prieteni. Dacă l-ar fi invitat, în ciuda problemelor lui de sănătate, poate că am fi găsit o modalitate de a-l transporta totuși la Cluj. Ar fi fost pentru el o bucurie, mai ales că numai pe Irinuca o mai are. A pierdut tot, și averea și vila, acum are o pensie mică și e dator la bănci”, a mai adăugat directorul azilului.

Explicația lui Cătălin Botezatu

Designerul Cătălin Botezatu a explicat de ce Irinel Columbeanu nu a fost chemat la show-ul de modă. Potrivit acestuia, motivele au fost legate în principal de starea de sănătate a fostului milionar.

„În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special… Are o situație precară, din punct de vedere al sănătății, este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare… Irinuca mi-a spus: ‘Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici’. Deci Irinuca nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani”, a spus Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”.

Debutul Irinei Columbeanu pe podiumul de modă a marcat un moment important pentru cariera sa, dar a adus cu sine și tensiuni în relația cu tatăl său. Pentru Irinel Columbeanu, care se confruntă cu probleme financiare și de sănătate, lipsa invitației și decizia fiicei sale de a alege modelingul în locul medicinei au reprezentat motive de dezamăgire.