Cât curent consumă, de fapt, un televizor pe lună. Greşeala care poate mări factura la energia electrică

Ești tipul de persoană care se teme să primească factura de energie electrică mare în fiecare lună? Poate fi descurajant să mențineți un buget atunci când nu sunteți sigur cât vor costa utilitățile în fiecare lună. Deși, de obicei, este ușor să dai vina pe furnizorul tău pentru creșterea tarifelor, factura este mult mai probabil să fie ridicată din cauza utilizării tale, chiar atunci când vorbim de televizor. Pentru a vă ajuta să începeți să economisiți bani, am identificat câțiva dintre vinovații din spatele consumului ridicat de energie de uz casnic și modul în care vă puteți reduce cheltuielile la energia electrică. Printre consumatorii de curent din casă, culmea, se află și televizorul, chiar dacă acesta este închis, sau în modul stand by.

Motivul pentru care avem facturi mari la curentul electric

Unul dintre principalele motive pentru care factura poate fi ridicată este că vă lăsați aparatele sau dispozitivele electronice conectate indiferent dacă le utilizați sau nu. Deși s-ar putea să nu fi fost o astfel de problemă cu ani în urmă, majoritatea aparatelor și dispozitivelor moderne consumă energie electrică atunci când sunt oprite. Orice are un ceas, cum ar fi cuptoarele cu microunde și aparatele de cafea, și chiar și tehnologiile mai vechi, cum ar fi VCR-urile, au nevoie de energie pentru a menține timpul în timp ce sunt oprite.

Tipuri de televizoare

Ca o tehnologie care este mereu la limita inovației, există multe tipuri de televizoare. În trecut, seturile voluminoase de tuburi catodice (CRT) erau ceea ce majoritatea oamenilor aveau în casele lor, dar astăzi există o serie de seturi mai elegante care sunt capabile să afișeze imagini la o calitate excepțională

Televizor LCD

Panourile LCD au început să apară la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. Marele punct de diferențiere pentru aceste seturi față de altele a fost faptul că erau mai subțiri, permițând proprietarilor să le monteze pe un perete.

Televizorul LCD funcționează prin utilizarea pixelilor, care sunt lumini minuscule care vin în roșu, albastru și verde, care sunt manipulate rapid pentru a crea imagini color în mișcare. În cadrul unui televizor LCD, pixelii sunt controlați electronic prin intermediul cristalelor lichide, dându-i numele de afișaj cu cristale lichide. LCD-urile sunt, de asemenea, capabile să consume o cantitate mai mică de energie decât ar putea CRT-urile mai vechi.

Televizorul Plasma

În esență, plasma este un gaz capabil să conducă electricitatea. La nivel molecular, pe măsură ce mai multă energie este furnizată acestui gaz, rezultă mai multă activitate, provocând coliziunea particulelor și permițând eliberarea fotonilor de lumină. Procesul prin care sunt afișate imaginile permite consolidarea televizoarelor cu plasmă pe ecrane plate, la fel ca LCD-urile.

Și pe măsură ce ecranele LCD au crescut la începutul secolului al XXI-lea, la fel au făcut și televizoarele cu plasmă. Deși sunt considerate a avea un contrast mai bun decât LCD-urile, în comparație, trebuie remarcat faptul că nu sunt la fel de eficiente din punct de vedere energetic.

Televizor cu tehnologia LED

La fel cum există becuri cu LED, există și televizorul LED disponibil pentru cumpărare de către consumatori. Deși utilizează un ecran LCD, sursa de lumină din televizoarele reale ale acestor electronice este un LED. Aceste becuri sunt unele dintre cele mai eficiente din punct de vedere energetic și compacte disponibile pe piață.

Acest fapt permite ca televizorul LED să fie făcut și mai subțire decât altele. Când comparați televizoarele LED cu LCD-urile, singura diferență dintre cele două este lumina de fundal. Prin urmare, singurul punct de diferențiere este energia utilizată și nu există nicio diferență în ceea ce privește calitatea imaginii.

Televizor SMART

Una dintre cele mai recente evoluții în televiziune este crearea smart tv-ului. Acest televizor este în esență același cu omologii săi, cu toate acestea diferă de aceștia în ceea ce privește nevoia sa de conectare la internet. Prin conectarea la rețeaua de acasă, televizorul inteligent poate accesa aplicații precum Netflix și Amazon Prime pentru a transmite conținut.

Televizoarele standard pot fi utilizate în această funcție, totuși necesită un dispozitiv extern, cum ar fi un stick de streaming sau o casetă de configurare, pentru a accesa internetul și a oferi aceeași funcționalitate ca televizorul inteligent. Ca urmare, utilizarea dispozitivului extern cu un televizor eficient din punct de vedere energetic este o strategie pentru a reduce costurile de a vă bucura de televizor.

Utilizarea energiei electrice după tipul de televizor

Comparând consumul total de energie cerut de fiecare televizor respectiv, cel mai eficient dintre cele trei este LED-ul, care folosește două treimi din cantitatea de electricitate pe care o face un televizor LCD și o treime utilizată de un ecran cu plasmă. În timp, pe măsură ce capacitățile televizoarelor continuă să crească, cantitatea de energie consumată de fiecare televizor va scădea.

Cu toate acestea, până în acel moment, calcularea costului utilizării televiziunii se poate face simplu prin identificarea consumului de energie al televizorului în wați sau kilowați și apoi folosirea utilizării lunare și a ratei pentru un calcul rapid.

Exemple practice de consum pentru un televizor

Într-un exemplu, imaginați-vă că dețineți un televizor cu plasmă de 42 inch și îl lăsați pornit timp de 20 de ore în fiecare lună. În plus, luați în considerare faptul că rata dvs. este media națională de 12 cenți pe kilowatt-oră. Pentru a calcula cheltuiala, ar trebui să convertiți wații în kilowați-oră și apoi să multiplicați acest lucru cu rata.

Pentru a converti wați în kilowați, împărțiți puterea la 1.000:

220 wați / 1000 wați = 0,22 kilowati

De acolo veți multiplica kilowatul cu cele 20 de ore în care a fost utilizat televizorul:

0,22 kilowați x 20 ore = 4,4 kilowați-oră

În cele din urmă, veți înmulți totalul de kilowați-oră cu rata de 12 cenți pe care o plătiți lunar:

4,4 kilowatti-oră x 12 cenți = 52,8 cenți

Puterea de consum în funcție de tipul de televizor

Dimensiune LCD Plasmă LED

30 inci 60 wați 150 wați 50 wați

42 inci 120 wați 220 wați 80 wați

50 inci 150 wați 300 wați 100 wați

Acum imaginați-vă pur și simplu că numărul de ore de utilizare crește, împreună cu dimensiunea televizorului și numărul de televizoare utilizate. Dintr-o dată, este ușor de înțeles că un televizor poate contribui semnificativ la costul energiei lunar. La fel de important de remarcat este faptul că televizorul dvs. vă poate costa chiar și atunci când nu este pornit. Ca rezultat, găsirea unor modalități de reducere a consumului general sau optarea pentru cele mai eficiente tipuri de televizoare de pe piață se va dovedi valoroasă.

Un televizor consumă curent și în modul „stand by”

Acest lucru se datorează în principal faptului că o mare parte din tehnologia modernă nu se oprește niciodată. Când apăsați butonul „Pornire” de pe DVR, computer sau televizor, acesta trece de fapt la un mod de așteptare (stand by), astfel încât să poată fi repornit mai repede, fie pentru utilizare continuă, fie pentru a efectua o sarcină programată, cum ar fi înregistrarea unei emisiuni TV sau preparând o cană de cafea. Problema este că acest dispozitiv stă în repaus, aspiră electricitatea din casă în timp ce așteaptă o comandă sau așteaptă executarea unei sarcini programate.

Televizorul, chiar și în stand by devine un consumator fantomă, și genereză ceea ce este cunoscut sub numele de consum de energie fantomă. Numită și încărcare fantomă, sau stand by, este energia utilizată de aparate și electronice atunci când acestea sunt oprite, dar încă conectate la o priză de alimentare.

Potrivit cercetărilor, o casă medie conține 40 de produse care consumă constant energie. În mod individual, energia electrică care curge către un televizor oprit este extrem de mică, dar acest dispozitiv poate reprezenta până la 10 la sută din consumul energiei casnice.

Concluzie

În general, cei mai mari consumatori de energie fantomă includ orice dispozitiv cu telecomandă, cum ar fi televizor, un DVD player sau deschizător de uși de garaj. O sursă de alimentare externă ce consumă curent poate fi și acea cutie neagră gălăgioasă cunoscută sub numele de „verucă de perete” de pe mufa routerului, imprimantei sau modemului prin cablu.

Un alt consumator poate fi un încărcător, pentru un telefon mobil, tablet PC, laptop, GPS sau dispozitiv portabil de jocuri, sau un afișaj continuu, cum ar fi un ceas cu alarmă, cuptor cu microunde, aparat video sau aparat de cafea cu ceas digital. Calculatoarele, laptop-ul și cutiile de cablu, în special de cablu cu DVR-uri integrate, se numără printre cei mai mari infractori când vine vorba de consumatorii fantomă, atrăgând în medie 9 wați și respectiv 44 de wați în modul „stand by”.