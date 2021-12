Cât costă un burger cu cartofi prăjiți în pub-ul lui Mugur Mihăescu. Nu e de mirare că a făcut mare avere!

O lungă perioadă de timp a făcut bani din aparițiile pe scenele din țară în grupul „Vacanța Mare”. Ulterior a avut show-uri și la TV, fie la Pro TV, fie la Kanal D. Toți îl știu după celebrele sale personaje, Garca și Leana pe actorul Mugur Mihăescu. Dar, în afară de actor, Mugur Mihăescu a devenit și un prosper om de afaceri cu restaurante în Centrul Vechi din București.

Ajuns astăzi la 54 de ani, actorul Mugur Mihăescu are cu ce se mândri. În urmă cu 33 de ani, încă din timpul studenției la Facultatea de Automatică din București, Mugur Mihăescu, alături de Dan Sava, Radu Pietreanu, Felix Sava și Dan Ștefănescu, punea bazele unui grup de umor, „Vacanța Mare”. În toți acești ani de activitate, grupul umoristic și-a câștigat notorietatea, iar după 1989, a devenit și mai vizibil.

Printre personajele, deja celebre, create de Mugur Mihăescu, ne putem aminti de milițianul Garcea, personajul Leana, din „Leana și Costel”, și multe alte cuplete. După o perioadă de stagnare, și după decesul lui Dan Sava din 1999, grupul se reinventează și are primele apariții pe micul ecran, la PRO TV. Ulterior, din 2007, Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, cei doi rămași în grupul „Vacanța Mare”, trec la Kanal D, unde rezistă până în 2016, când ies definitiv din spațiul artistic.

În toți acești ani, Mugur Mihăescu, având spirit de antreprenor, începe să-și construiască primele afaceri, unele dintre ele având ca obiect de activitatea serviciile de restaurant.

Așa se face că astăzi „Garcea” deține mai multe locații bine-cunoscute în Centrul Vechi al Capitalei. Aici, clienții se bucură de produse de calitate. Mugur Mihăescu este mândru de realizările sale, din punct de vedere antreprenorial. Cu toate astea, recunoaște că în perioada de pandemie a avut și el de suferit, ca toți ceilalți din industrie.

„Da, firma mea a pierdut. A pierdut ca toate celelalte firme din toate domeniile astea. Am pierdut aproape tot. Noroc că aveam bani puși deoparte și am zis că susținem. Deocamdată businessul meu își revine. În pandemie, eu personal, Mugur, nu am pierdut. Firma, da, a pierdut.

Firma este a mea, dar e persoană juridică. Trebuie să ne dezbărăm de obiceiul de a zice dacă pică patronul, pică firma. Un business corect îl dezvolți astfel încât persoana aia juridică să trăiască și fără tine, după ce crapi tu sau dacă ție ți se întâmplă ceva”, a spus Mugur Mihăescu, pentru Kanal D.