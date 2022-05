Câștigătorul Survivor România 2022 este Alex Delea. A luat trofeul și premiul de 100.000 de euro

Survivor România 2022 și-a desemnat câștigătorul. După cinci luni de competiție acerbă, în care concurenții s-au luptat cu foamea, condițiile meteo nefaste, probele solicitante, probleme de sănătate, emoții și diverse accidentări, concursul din Republica Dominicană și-a ales supraviețuitorul suprem. Cine a ridicat marele trofeu.

Survivor România 2022 ajunge la bun sfârșit

A început semifinala a doua la Survivor România 2022, iar cei trei concurenți luptă pentru a dovedi că merită să ridice mult râvnitul trofeu deasupra capului și să câștige marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Mulți au fost, puțini au rămas. Elena Chiriac, Ionuț Popa și Alex Delea sunt cei trei semifinaliști Survivor România 2022. De la începutul confruntărilor individuale, oboseala, stresul și presiunea finalei s-au simțit și mai mult.

Ionuț Popa nu a reușit să mai câștige nicio finală a zilei, de când a obținut colanul de imunitate, în schimb Alex Delea a reușit să poarte la gât colanul două zile consecutiv, fiind determinat să se salveze cât mai departe în competiție.

Pe de altă parte, oboseala pare să-și fi spus cuvântul în cazul Elenei Chiriac, care în ultimele 2 zile nu a reușit să aducă niciun punct în cadrul confruntărilor individuale. Semifinala a doua și marea finală survivor România 2022 se văd la PRO TV, marți, 31 mai, de la orele 20:30.

Cine este Ionuț Popa de la Survivor Romania 2022

Ionuț Popa a dovedit, de-a lungul celor 5 luni de competiție, că este unul dintre cei mai puternici concurenți din istoria concursului Survivor România. Antrenorul de fitness în vârstă de 33 de ani luptă pentru a câștiga marele premiu și să-i ofere fiului său, David, traiul pe care îl merită.

De la începutul competiției, Ionuț Popa a fost considerat cel mai bun sportiv masculin din acest sezon, având cel mai mare golaveraj de la Survivor România 2022. Ce ar face „Spartanul” cu premiul cel mare, dacă ar ridica trofeul Survivor în marea finală de marți, 31 mai, de la PRO TV.

„Îmi doresc mult să câștig deoarece vreau să deschid o sală de fitness. Vreau să ridic acel trofeu deasupra capului. Fiul meu este motivația mea cea mai mare. Vreau să îl învăț să trăiască sănătos. Acum câțiva ani, când am avut un accident cu motorul, am ieșit cu fiul meu îm parc. Mi-a cerut o înghețată și nu am avut posibilitatea să i-o ofer.”, a declarat Ionuț Popa, înaintea de semifinala Survivor 2022.

Cine este Alex Delea de la Survivor Romania 2022

„Deliciosul” Alex Delea, așa cum a fost alintat de Emil Rengle, este unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul 2022 al Survivor România. Are 26 de ani, este barman de profesie și locuiește în Spania.

Războinicul a avut o viață ca în filme, suferind neajunsurile și greutățile în copilărie. Fiind crescut de o bunică bolnavă, mamă și trei verișoare, Alex Delea a fost îndrăgit de colegele sale de concurs pentru cavalerismul și gentilețea de care a dat dovadă în comportamentul său față de femeile din junglă.

„Am 5 inimioare acasă care mă așteaptă, mămăița, mama, verișoarele. Răsplata ar fi să le îmbunătățesc traiul. Asta e ea mai mare motivație, asta mă face să trag cel mai tare. Când intru pe traseu, gândeam să aduc zâmbete. Acum urmează visul cel mare.”, a declarat Alex Delea la Survivor.

Cine este Elena Chiriac de la Survivor Romania 2022

Elena Chiriac este mezina competiției Survivor România 2022 și ultima fată rămasă în competiție. Faimoasa în vârstă de 19 ani vrea să demonstreze că este o femeie puternică și capabilă să ducă la bun sfârșit orice tip de provocare.

Ce ar face Elena Chiriac cu banii de premiu, dacă ar câștiga Survivor România 2022:

„Aș investi în mine premiul cel mare, aș călători. As vrea să investesc profesional ca să pot produce mai mulți bani cu acest premiu. Am avut multe momente, în aceste 5 luni, în care am cedat. Vreau ca familia mea să fie mândră de mine, nu vreau să eșuez în fața mea. Vreau să demonstrez că pot. Orice ar fi, oricine ar fi, poți să reușești. Trebuie doar să îți dorești.”, a spus Elena Chiriac.

Semifinala a doua de la Survivor Romania 2022

Elena Chiriac, Ionuț Popa și Alex Delea luptă pentru a câștiga marele premiu de 100.000 de euro și trofeul Survivor România 2022. Ultimul colan de imunitate îi asigură purtătorului ei biletul către finală.

Cei trei semifinaliști intră pe traseu și joacă unul împotriva celuilalt. La un număr egal de intrări pe traseu, cel care ajunge la 5 puncte câștigă colanul de imunitate și se califică direct în finala Survivor România 2022.

Primul duel are loc între Alex Delea și Elena Chiriac, în aplauzele colegilor lor de pe bancă, fiind câștigat de Faimoasă. Al doilea joc are loc între Ionuț Popa și Alex Delea, câștigat de fostul Vultur.

Ionuț Popa este susținut de Andreea Tonciu, în timpul duelului său cu Elena Chiriac. Spartanul câștigă un punct.

„Crede-mă, vreau să câștigați ori tu, ori Delea!”, spune Andreea Tonciu.

În al patrulea duel al semifinalei, Elena Chiriac obține un punct în fața lui Alex Delea. Momentan, fosta Faimosă are 2 puncte, în timp ce Ionuț Popa și Alex Delea au câte un punct.

Alex Delea câștigă colanul de imunitate și ajunge în marea finală

Alex Delea reușește să-i mai ia încă un punct lui Ionuț Popa, având 2 în total. În confruntarea dintre Elena Chiriac și Ionuț Popa, cel care câștigă punctul este Spartanul. În acest moment, toți 3 au câte 2 puncte.

Alex Delea devine primul cu 3 puncte, după ce o învinge pe Elena Chiriac, pentru prima dată în această seară. În confruntarea cu Ionuț Popa, barmanul de 26 de ani reușește să obțină cel de-al patrulea punct al său din această seară.

Ionuț Popa reușește să obțină punctul în confruntarea cu Elena Chiriac, având 3 puncte obținute în total, până acum. Alex Delea ajunge să câștige punctul în fața Elenei Chiriac, obținând 5 puncte.

Războinicul obține colanul de imunitate ce-l trimite direct în marea finală, după ce ia ultimul punct în fața lui Ionuț Popa.

„Cea mai frumoasă galerie, cea mai frumoasă victorie, sunt pe altă planetă. Am crezut că joc împotriva mea, nu știu cum de am ales boomerangul. Până la urmă, o să-mi fac un mare tatuaj cu boomerang. Nu pot să cred că am câștigat acest meci cu acest instrument. Am luat tot ce am putut mai bine din ce mi s-a spus. A ieșit, până la urmă. Am luat ultimele 3 colane din concurs. Doamne, sunt în finală!”, a țipat de bucurie Alex Delea.

Elena Chiriac și Ionuț Popa, în prima sesiune de vot în a doua semifinală Survivor 2022

Ionuț Popa speră să câștige Survivor România 2022 și să fie votat de fanii săi de acasă.

„Gândul tuturor este acasă. Știind că se va termina m-a defocusat de la jocuri. Dar cred în șansa mea, cred că armata de spartani o să mă susțină. cred din suflet că pot câștiga Survivor, doar oamenii de acasă mă pot duce acolo. Le mulțumesc că m-au salvat de 4 ori, sunt recunoscător pentru asta. Sper ca oamenii să aprecieze cât am luptat.”

Elena Chiriac și Ionuț Popa merg în prima sesiune de vot din semifinala Survivor România 2022.

Nu-mi vine să cred că a fost ultimul traseu. Nu mai știu să fiu om normal, sunt sălbatică, sunt de-a junglei 100%. Acum nu mai pot să schimb nimic, oamenii m-au văzut autentică. Am spus mereu ce am simțit, poate prea mult. Acum doar aștept să culeg roadele, dacă există. Îmi doresc ca publicul să mă susțină. A fost greu cu băieții la individuale.

Finala Survivor România 2022

Colanul de imunitate al lui Alex Delea îi oferă ipostaza de a merge direct în finala Survivor România 2022. Elena Chiriac și Ionuț Popa intră la votul publicului, pentru a merge în marea finală alături de Războinic.

Alex Delea: Am avut mii și mii de gânduri înainte, dar acum am capul gol. Sunt extrem de emoționat. Am colanul pentru a treia oară la gât. Aștept să văd cu cine mă voi bate, pentru trofeul Survivor. Tot ce se întâmplă e colosal. Nu pot descrie emoțiile. Sunt foarte bucuros și mândru de mine. Eu sunt în finală. Of, mama mea! Elena Chiriac: În viața mea nu mi-am dorit ceva mai tare decât să câștig. Mi-am dorit să ajung în finală, să ajung printre utlimii. A fost greu și a durat atât de mult. Sunt acum aici, în fața votului. Sunt emoționată. Am dat totul din mine, mi-am pus sufletul în tot, am fost vulnerabilă și am arătat asta. De multe ori s-a întâmplat să cad și să mă ridic singură. Nu mai pot face nimic acum. Mă simt Survivor, dar mai am până acolo. Sper ca publicul să mă susțină. Ionuț Popa: Am foarte multe emoții. Eu cred și simt că publicul vrea ca Survivor să fie ridicat de o mână cu bandana albastră. Cred în șansa mea, cum am spus la joc. Mă bucur să fiu aici, dacă nu erau ei, nu eram aici. Sper să ajung în finală și să iau trofeul, pe care-l pun lângă celelalte medalii. Am un vis să îmi deschid propria sală de fitness și să îmi ajut fiul. Sper ca armata de spartani să mă ajute să îmi îndeplinesc visul.

Elena Chiriac merge în finala Survivor, alături de Alex Delea

Prima sesiune de vot din a doua semifinala Survivor România 2022 s-a încheiat. Cel de-al doilea finalist de la Survivor 2022, cel care i se alătură lui Alex Delea, este Elena Chiriac.

Elena Chiriac: Nu pot să cred! Le mulțumesc celor de acasă! Ionuț Popa: Sunt împăcat. Sunt foarte fericit și mândru că am ajuns până aici, sunt în ultimii trei. Sunt mândru, am învățat foarte multe lecții. Îmi doream foarte mult să câștig. Sper din suflet să câștige Delea. Așa a fost să fie. Sunt sigur că totul se întâmplă cu un scop. (…) Le mulțumesc oamenilor de acasă că m-au votat

Alex Delea le-a cerut oamenilor, pentru prima dată, să-l voteze

Emoțiile cresc din ce în ce mai mult, pe măsură ce minutele se scurg, iar concursul Survivor România 2022 se apropie de final. Alex Delea este profund recunoscător oamenilor pentru că l-au adus departe în competiție

„Dorința cea mai mare a fost să împărtășesc bucurie. Am vrut să închid ușa Survivorului după mine și acum a venit dorința aia la care nu mă puteam gândi la începutul concursului. Mi-era frică să mă cred și să nu ajung nici măcar la jumătate. Vreau din tot sufletul să câștig premiul și trofeul. Nu mai am nicio jenă, nicio reținere, chiar vreau asta. Dacă am reușit să transmit fericire, îi rog pe oameni să mă voteze. E prima și ultima dată când cer asta publicului. Nu știu cum sunt văzut acasă, am trecut printr-o singură nominalizare, unde totul a fost foarte rapid. Acum e totul…vai, mama mea! E foarte greu! Votați-mă, bă, vă rog eu din suflet!”

Elena Chiriac este a doua finalistă Survivor România 2022:

Când am acceptat provocarea asta am vrut să le demonstrez tuturor că, oricât ar fi de greu, se poate. Cred că am venit la 19 ani curajoasă, dar habar nu aveam la ce. Indiferent de vârstă sau sex, dacă tu crezi în tine și îți dorești, poți. Simt că am demonstrat tot ce trebuia. Mă simt mai bună după Survivor.

După lungi tensiuni, emoții cataclismice și lacrimi de suspans, publicul a decis. Câștigătorul Survivor România 2022 este Alex Delea. Războinicul a câștigat marele premiu de 100.000 de euro și trofeul sezonului emisiunii din Republica Dominicană.