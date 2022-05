Daniel Pavel, mesaj emoționant înainte de finala Survivor România 2022: ‘Doar pe el îl mai am!’

Finala Survivor România 2022 se apropie cu pași rapizi, iar Daniel Pavel le-a transmis fanilor emisiunii un mesaj cu un impact puternic, în ultima zi a competiției din Republica Dominicană. Prezentatorul celebrului reality-show a vorbit despre provocările Survivor precum și despre cea mai importantă persoană din viața sa.

Survivor România 2022 le-a adus telespectatorilor noi surprize în acest sezon al competiției de la PRO TV. Reality-show-ul care se desfășoară în Republica Dominicană le-a testat limitele, propunând o Insulă a Exilului extrem de solicitantă, precum și perioade mai scurte de votare a concurenților preferați.

Daniel Pavel le-a transmis celor trei concurenți un mesaj important înainte de marea finală Survivor 2022, amintindu-le că strategia nu se oprește niciodată.

Vorbind despre „concurenții care vor veni”, Daniel Pavel a dat de înțeles că producătorii s-ar gândi, deja, la realizarea unui alt sezon Survivor România pe anul 2023.

De asemenea, unii internauți susțin că producătorii de la PRO TV ar lua în calcul și posibilitatea unui sezon Survivor România All Stars, cu cei mai buni concurenți din toate cele 3 sezoane de până acum.

„Simt că am venit aici și nu am mai plecat. Este un sezon în care plot twist-urile au fost bine primite de fani. Am avut Insula Exilului, schimbările de trib. Au fost o calibrare a Survivor. A fost cel mai puternic sezon de până acum.

Concurenții de azi, care sunt în show, care au fost și vor veni, sunt un colectiv cum ne dorim. Nu vor să cedeze! Ei nu primesc nimic, nu au contact cu grupurile lor, doar cu tribul lor. După acest șoc mental și fizic, poți să schimbi o țară. Toți sunt pătimași.

Ei trebuie să învețe că strategia nu se oprește niciodată. Tot ce faci se vede acasă și asta trebuie să ai în vedere. Fetele trăiesc dur, ca bărbații, dar aduc acest touch feminin. Concurenții ne-au arătat cât de mult se pot motiva.