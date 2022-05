Au mai rămas doar două zile până când vom afla cine este marele câștigător de la Survivor România 2022. Elena Chiriac, Ionuț Popa, Alex Delea și Alexandru Nedelcu luptă, în continuare, pentru a ridica trofeul sezonului și să pună mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro pus la bătaie de PRO TV.

Luni, 30 mai, are loc prima semifinală Survivor România 2022. Patru concurenți rămași în competiție luptă cu toate armele pentru a dovedi că sunt adevărați supraviețuitori. A doua semifinală va avea loc marți, 31 mai, chiar înainte de finală.

Ionuț Popa, Alex Delea, Elena Chiriac și Alexandru Nedelcu formează cvartetul de aur, cei patru semifinaliști ai acestui sezon Survivor România. Faimoasa și cei trei Războinici sunt pregătiți să dea totul pe traseu, ca de fiecare dată.

În consiliul de duminică, 29 mai, Blaze a părăsit competiția din Republica Dominicană, după ce, pentru prima dată la Survivor România 2022, au fost nominalizați spre eliminare 4 concurenți din cei 5 rămași. Acest lucru i-a ușurat sarcina lui Alex Delea, cel care a câștigat colanul de imunitate.

Elena: Eu nu am scăpat de nominalizări, mă așteptam la acest vot, iau tot ce vine, în viață nu primim neapărat ceea ce cerem. Aștept să văd ce s-a votat, eu știu că mi-am făcut treaba, am demonstrat că merit să fiu aici, aștept să văd ce a decis publicul. Pot doar să aștept.

Blaze a fost eliminat de la Survivor 2022, întrunind cele mai puține voturi din partea publicului telespectator. În semifinala de luni, 30 mai, merg Ionuț Popa, Alexandru Nedelcu, Alex Delea și Elena Chiriac.

Cei 4 concurenți au intrat singuri pe traseu, ca la fiecare început de probă individuală. Primul a fost Alex Delea, urmat de Elena Chiriac, Alexandru Nedelcu și Ionuț Popa. Aceștia au scos următorii timpi:

În urma timpilor scoși, pe traseu au intrat perechile Alex Delea – Elena Chiriac și Alexandru Nedelcu – Ionuț Popa. Alex Delea a reușit să o învingă pe Elena Chiriac cu scorul de 3-0, la fel cum a facut cu o seara înainte.

Alexandru Nedelcu și Ionuț Popa au avut o dispută grea. Primul care a înscris a fost Ionuț, apoi Nedelcu a egalat după ce s-a și încurcat pe traseu. Ionuț a reușit 2-1, apoi a avut o nouă egalare din partea lui Nede. Scorul final a fost în favoarea fostului portar, cu scorul de 3-2.

Ultimul moment crucial al zilei a fost disputat de Alex Delea și Alexandru Nedelcu, care i-a și spus prietenului său că vrea să lupte cu el în finală, înainte să câștige cu Ionuț Popa. Finala dintre cei doi a fost o premieră la Survivor România 2022.

Aceasta a fost câștigată de Alex Delea, primul finalist Survivor 2022, cu scorul de 5-4. Alexandru Nedelcu a reușit, la fiecare pas, să îl egaleze pe colegul său încă de la începutul concursului. Cei doi au avut 9 intrări în total, iar Nedelcu a mai reușit încă 2 premiere. A avut 3 finale consecutive și 15 intrări pe teren.

„Ce zi! Chiar azi am spus cum ar fi să caștig două colane, unul după altul. Când am văzut scorul, am zis gata, trebuie să iau punct. La 4-4 nu știam la ce să mă mai rog, ce univers să accesez. Mă bucur din suflet că am câștigat”, a spus învingătorul Delea.

Primul finalist al serii a fost Alex Delea. Acesta a câștigat colanul de imunitate, pentru a doua oară la rând. Elena Chiriac, Ionuț Popa și Alexandru Nedelcu au intrat la votul publicului.

„Am tras din greu să ajung aici. Îmi doresc din suflet să câștig Survivor România. Îmi doresc să ridic trofeul deasupra capului și acel cec. Anul trecut am avut un accident de motor pe 1 septembrie. Am fost ars și am avut umarul dizlocat. După ce am ieșit afară, mi-am scos băiețelul într-un parc. A vrut înghețată și situația mea financiară a fost foarte proastă. De atunci m-am zbătut, am zis că nu mai vreau să trec. Vreau să îi ofer fiului meu o educație”, a spus Ionuț Popa în timpul votării.

„Am reușit să fac arte marțiale și modelling în același timp. Lumea nu credea că o să pot face un sport pentru bărbați. Am ajuns la Survivor și, la fel, lumea credea că nu pot. Deși fizicul nu a cooperat mereu cu mine, vreau să merg mai departe. Vreau să ridic trofeul deasupra capului”, a spus Elena Chiriac în timpul votării.

„Am emoții mari pentru că este live. Am venit la Survivor pentru sacrificiu și adaptare. Mi-am lăsat fiica de 8 luni și am venit pe insulă. Am stat cu gândul la ea tot timpul. Am făcut de toate prin camp ca să ne fie ușor. Simt că pot să fiu următorul Survivor care să ridice trofeul deasupra capului”, a spus Alexandru Nedelcu, grăbit de Daniel Pavel.