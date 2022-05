Eliminare surpriză la Survivor România 2022. Cine sunt ultimii 4 concurenți rămași în competiție

Ediția din 29 mai, Survivor România 2022, marchează și începutul săptămânii finalei Survivor România 2022. Este ziua a patra a probelor individuale, iar cei cinci concurenți care au pornit azi pe traseu au avut cele mai mari emoții. De ce? Pentru că ediția de azi este hotărâtoare pentru cei patru concurenți care intră în semifinala Survivor România 2022.

Cei cinci concurenți care au evoluat pe traseu în ediția de duminică, 29 mai 2022, au declarat că au mari emoții în această zi, conștientizând care este miza pentru care luptă. Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, le-a spus că traseul este unul nocturn și a explicat regulile jocului

din această seară:

Concurenții s-au declarat fericiți și emoționați să pășească pe acest traseu, iar Elena, singura care femeie rămasă în concurs, a ținut să le facă o promisiune băieților:

După mai multe confruntări pe traseu, Alex Delea este declarat învingatorul nopții la Survivor România 2022. Elena a izbucnit în plâns, întrucât luptase până în ultima clipă. Alex Delea primește colanul de Imunitate în ediția din 29 mai 2022. Trei manșe i-au trebuit lui Delea ca să intre în posesia colanului de Imunitate.

„Nu am avut niciodată colanul, nu am știut ce înseamnă să ai chestia asta pe gât. Am stat singur, am stat doar eu cu mine ca niciodată, am aflat că este traseu de noapte, eu la traseele de noapte gresisem mult. Elena a băgat frica în noi. Vreau să o felicit pe Elena din toata inima, ca ceea ce a reusit ea… nu știu daca s-a mai întâmplat vreodată la Survivor România ca o fată să bată

patru băieți”.