Ce vor face concurenții Survivor România 2022 cu premiul cel mare. Cine va schimba viața familiei sale radical

Cei patru semifinaliști Survivor România 2022 se apropie cu pași rapizi de marea finală de marți, 31 mai, de la PRO TV. Ionuț Popa, Alex Delea, Elena Chiriac și Alexandru Nedelcu sunt cei patru supraviețuitori rămași în competiție. Ce planuri au semifinaliștii pentru marele premiu.

Unul dintre cei mai puternici concurenți din istoria Survivor, Ionuț Popa este mândru de faptul că a ajuns în semifinala Survivor România 2022.

„Spartanul” crede cu adevărat în șansele sale de a câștiga marele premiu de 100.000 de euro, lucru pe care l-a dovedit prin determinarea pe care a arătat-o, de fiecare dată, pe traseu. Ce planuri are Războinicul cu suma de bani pe care ar putea să o câștige în finală.

„Îmi doresc mult să câștig deoarece vreau să deschid o sală de fitness. Vreau să ridic acel trofeu deasupra capului. Fiul meu este motivația mea cea mai mare.

Vreau să îl învăț să trăiască sănătos. Acum câțiva ani, când am avut un accident cu motorul, am ieșit cu fiul meu îm parc. Mi-a cerut o înghețată și nu am avut posibilitatea să i-o ofer.”, a declarat Ionuț Popa, înaintea de semifinala Survivor 2022.