Carmina Vârciu nu urmărește comedia ”Bravo, tată!”, în care Liviu Vârciu joaca. De ce s-a întors în Arad, la mama ei EXCLUSIV

Printre telespectatorii care urmăresc aventurile lui Liviu Vârciu, din serialul ”Bravo, tată!”, de la Antena 1, nu se numără și fiica lui, Carmina. Tânăra, studentă la Jurnalism, ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, și cum este Liviu Vârciu, în realitate, ca părinte.

Am aflat, din același interviu acordat, și de ce Carmina a plecat din București, și s-a întors, în Arad, la mama ei.

Liviu Vârciu, Răzvan Fodor, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel dau culoare serialului de televiziune ”Bravo, tată!”, de la Antena 1, în care Liviu face totul pe dos, ca părinte și ca soț.

Potrivit scenariului, patru bărbați, din medii total diferite, devin prieteni prin prisma grădiniței pe care copiii lor o frecventează. Este vorba despre un fost artist, devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, care încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj:

”Nu m-au luat pe pile, am dat casting de foarte multe ori și mă bucur că am dat casting, chiar voiam să văd dacă mă pliez pe rol, puteam fi pe alt rol. Eu sunt Mario, omul care vinde haine.

Am luat bucuria să joc în acest film după ce am citit scriptul….M-am dus la casting, am dat casting, din fericire l-am luat eu, nu alt coleg”, a menționat Liviu Vârciu, într-un recent interviu pentru Playtech Știri.