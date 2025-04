Un artist îndrăgit al României, lăsat uitării. A ajuns să cânte pe strada pentru a avea ce mânca

La vârsta la care mulți se bucură de pensie și de liniștea căminului, Lucă Muraru, un fost artist cunoscut în Iași și împrejurimi, își câștigă zilnic pâinea cu chitara în mână, pe trotuarele orașului. Deși a fost un nume apreciat pe scena nunților și a restaurantelor din Moldova, Lucă este astăzi nevoit să cânte în stradă din cauza unei pensii modeste care nu-i permite un trai decent.

Originar din Podu Iloaiei, Lucă Muraru a crescut cu sunetul tobelor și al chitarei, instrumentul care l-a consacrat și i-a adus cele mai multe aplauze.

Fără să provină dintr-o familie de artiști, Lucă și-a croit singur drumul în muzică, iar talentul său i-a deschis ușile restaurantelor și ale scenelor locale. În perioada de glorie, a fost nelipsit de la Bolta Rece, un local celebru din Iași, unde a cântat timp de aproape 12 ani.

„Am fost și barman vreo 4 ani, apoi am fost 6 ani la Bolta Rece. După ce am cântat, am fost angajat ca muncitor. Dacă nu aveam ce să fac acasă, mai stăteam și mai ajutam pe acolo”, își amintește cu nostalgie.