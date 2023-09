Carmina Vârciu, primele declarații legate de iubitul ei TikToker. Cum a cucerit-o Iustin pe fata lui Liviu Vârciu VIDEO: ”A fost chimie”

Prezenți recent la un eveniment monden din Capitală, Carmina Vârciu și iubitul ei ne-au oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și au vorbit despre relația lor. S-au cunoscut în luna martie, când au început să colaboreze împreună pentru a creea conținut pe TikTok. El este un TikToker cunoscut, datorită videoclipurilor amuzante pe care le postează pe platformă, ulterior s-a împrietenit cu mai mulți influenceri cunoscuți. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, cei doi ne-au oferit detalii despre relația lor, dar și despre cum se înțelege Iustin cu Liviu Vârciu.

Playtech Știri: Iustin, cum este să colaborezi cu Carmina? Vă înțelegeți când vine vorba despre conținutul pe care îl postați pe TikTok?

Iustin Chiroiu: Da! A fost o chimie de la început. Noi făceam clipuri din luna martie și de atunci a fost o chimie între noi, de la primul TikTok.

Playtech Știri: Ce ați făcut vara asta?

Carmina Vârciu: Deși nu părea, am avut un program destul de încărcat. Am fost din festival în festival, dar am încercat să ne bucurăm și de mare. În rest, parcă a trecut prea repede vara asta. Nu m-am bucurat atât de mult de ea.

Iustin Chiroiu: Eu m-am bucurat de vară! Nu am ratat niciun festival și ne-a distrat peste tot unde am fost.

Playtech Știri: Iustin, te recunoaște lumea pe stradă?

Iustin Chiroiu: Da, cam de când m-am apucat de TikTok se întâmplă treaba asta. Nu pot să zic că m-am obișnuit, mă simt flatat de fiecare dată. Mi-am făcut prieteni din lumea asta. Mă cunosc cam cu toți din industrie, să zic așa. De exemplu, cu Costi Max sau cu David Ioan.

Playtech Știri: Aveți proiecte în care sunteți implicați tu și Carmina, în afară de TikTok?

Iustin Chiroiu: Au fost câteva campanii și vor mai fi pe viitor.