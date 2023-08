Carmina Vârciu, colegă cu tatăl său la emisiunea lui Nea Mărin, de la Antena 1? ”Chiar și treaba cu datul din gură am moștenit-o” EXCLUSIV

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, solistul trupei L.A., se pregătește de debutul în showbiz. Tânăra cu chip de fotomodel ne-a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre relația cu celebrul ei tată, dar și despre dorința de a prezenta împreună o emisiune tv.

Carmina vrea să se lanseze în muzică, dar fără ajutorul lui Liviu: ”Vreau să am un debut singură, de impact”

Carmina Vârciu (21 de ani), fiica lui Liviu Vârciu și a lui Amy Teiceanu, are ambiția de a se lansa și în muzică, însă fără a apela la ajutorul tatălui ei, solistul de la L.A., trupă care recent a revenit pe piața muzicală:

”Mai fac vlog, blog, mai câștig un ban, nu mult, dar mă mai ajută și tata și mama, cât sunt studentă, ca să mă axez doar pe facultate. Planul meu este să mă lansez și în muzică, dar nu cu tata. Vreau să am un debut singură, de impact, nu aș dori să am o primă piesă cu el. Pe viitor, da, mi-ar plăcea să cântăm și împreună. Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt un pic mai bine. O să activez în zona asta, de dance, pop. Numele Vârciu, recunosc, îmi poartă noroc. N-o să renunț la el, nici când mă voi mărita, voi lua și numele soțului, dar îl voi păstra și pe cel al tatălui”, ni s-a mai confesat Carmina Vârciu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ce sfat de aur i-a dat Liviu Vârciu când s-a mutat în București

Carmina a fost instruită de tatăl ei, în urmă cu doi ani, când s-a mutat definitiv în București.

”Dintotdeauna, tata mi-a dat sfaturi bune. Când am venit din Arad, unde am locuit cu mama mea, el m-a sfătuit să rămân eu însămi, așa cum sunt, să nu mă transform într-o persoană rea, chiar dacă oamenii mai fac și rău, să ofer doar bunătate. Liviu este un tată foarte bun, vorbim adesea la telefon, ne vedem, mă ajută și cu bani, mi-a oferit acest apartament din București, ca să locuiesc singură, ca să învăț să mă gospodăresc. Tata este sufletist, este empatic, ajută oamenii la greu, are mereu la el o glumă bună”, ne-a mai spus Carmina Vârciu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Carmina Vârciu: ”Sunt copia la indigo a tatălui meu”

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu este de părere că a moștenit toate calitățile celebrului ei tată.

”Sunt copia la indigo a tatălui meu, i-am moștenit toate părțile, și cele bune, dar și cele rele. Chiar și treaba cu datul din gură am moștenit-o tot de la el. În plus, avem aceeași carismă. Mi-ar plăcea să prezentăm o emisiune tv sau să jucăm într-un film, mai ales că și eu sunt actriță. Am jucat la Arad, în piese de teatru, în anii de liceu. Mi-ar plăcea să facem echipă și la Nea Mărin, emisiunea de la Antena 1, ne-am completa foarte bine. Avem acest avantaj, de a ne citi gândurile, știu ce gândește, suntem spontani și glumeți, ne completăm foarte bine”, ni s-a mai confesat Carmina Vârciu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Carmina Vârciu este alergică la ambrozie: ”Simt că nu mai pot să respir!”

De când s-a mutat din Arad în Capitală, Carmina Vârciu se confruntă cu probleme de sănătate, pe care, susține ea, exclusiv pentru Playtech Știri, reușește să le țină în frâu cu tratament medicamentos:

”Sunt alergică rău la ambrozie. Este groaznic, de vreun an, încoace. Uneori, când ies din casă, nu mai pot să respir, mai ales când trec printr-un parc. Mi se umflă ochii, strănut, mi-a dat medicul niște pastile, antialergice. Mai am alergie și la praf, la polen, dar nu chiar atât de rău. În Arad, unde am stat, nu am avut aceste necazuri”.