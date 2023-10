Liviu Varciu aleargă din greu pentru bani la Antena 1. 1.500 de km pentru Bravo, tată! VIDEO EXCLUSIV

Liviu Vârciu a reușit performanța de a fi în trei producții la Antena 1. Prezentatorul emisiunii “Prețul cel bun” este protagonistul serialului de comedie “Bravo, tată”, care are premiera în această seara la Antena 1, urmând să fie difuzat în fiecare duminică, de la ora 20.00. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Liviu Vârciu susține că nu a fost privilegiat la casting, chiar dacă face parte din trust, ci a fost supus probelor ca oricare alt candidat. Mai mult, se bucură că a ieșit învingător, întrucât concurența a fost mare pe rolul lui.

Liviu Vârciu are record de km parcuși, el împărțindu-se între filmarile la “Prețul cel bun”, la Nea Mărin, la producția “Bravo, tată”, dar și la concerte. Serialul de comedie îi are ca protagonişti pe Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu și Ștefan Pavel. Patru bărbați din medii complet diferite devin prieteni prin prisma grădiniței pe care copiii lor o frecventează: un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații.

Te vedem într-un nou serial la Antena 1.

Cum a venit propunerea? Ai avut contracandidați la casting sau rolul a fost pentru tine?

Cred că au fost toți actorii pe la noi pe la casting, zic pe la noi pentru că sunt de la Antena 1 și sunt acasă. Nu m-au luat pe pile, am dat casting de foarte multe ori și mă bucur că am dat casting, chiar voiam să văd dacă mă pliez pe rol, puteam fi pe alt rol. Eu sunt Mario, omul care vinde haine. Am luat bucuria să joc în acest film după ce am citit scriptul.

Mi-a plăcut foarte tare, am zâmbit, e foarte greu să zâmbești la script, cel puțin eu zâmbesc mai rar în ultimul timp, sunt foarte obosit. Și atunci când am zâmbit, am zis uau. Vreau să joc în filmul ăsta! M-am dus la casting, am dat casting, din fericire l-am luat eu și nu alt coleg de-al meu, dar m-am întâlnit cu aproape toți colegii mei din televiziune la casting.