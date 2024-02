Majoritatea gospodinelor au folosit aceste tipuri de ulei, la gătit, de ani de zile. Dar, câte dintre ele și-au pus întrebarea care ulei este mai sănătos, de fapt, cel de măsline sau cel de floarea-soarelui? Dacă nu te-ai decis încă, citește mai departe și află care este mai sănătos.

Uleiul măsline sau cel de floarea-soarelui?

În timp ce din ce în ce mai mulți dintre noi devenim mai atenți la sănătate, încercăm să facem alegeri sănătoase și în ceea ce privește alimentația noastră. Ulei de floarea-soarelui vs. ulei de măsline, care este mai bun?

În timp ce ambele uleiuri au propriile beneficii pentru sănătate, este important să știm ce ulei să folosim și când.

De asemenea, este important să știm ce cantități din aceste uleiuri este bine să folosim. Este uleiul de măsline sau uleiul de floarea-soarelui rău pentru sănătate? Există efecte adverse care trebuie luate în considerare? Citiți mai departe pentru a face alegerea corectă, care se potrivește cel mai bine sănătății și stilului dumneavoastră de viață.

Care ulei este mai sănătos, de fapt?

În primul rând, când vorbim de cele două uleiuri, trebuie să luăm în considerare factorii asemănători, dar și pe cei care le diferențiază, așa că, iată care sunt aceste elemente.

1.Sunt bogate în grăsimi

Ambele uleiuri sunt de origine vegetală și conțin aproximativ 120 de calorii pe lingură. Ambele sunt bogate în grăsimi polinesaturate și mononesaturate. Aceste tipuri de acizi grași sunt cunoscute pentru că scad colesterolul rău din sânge, promovând în același timp colesterolul bun.

Acid linoleic în uleiul de floarea-soarelui: Uleiul de floarea-soarelui conține aproape 65% acid linoleic, în timp ce uleiul de măsline conține doar 10% din acesta. Acesta conține, de asemenea, acizi grași omega 3 și acizi grași omega 6, care îmbunătățesc funcțiile neurologice și reduc inflamațiile.

Acidul oleic în uleiul de măsline: Acidul oleic este un acid gras mononesaturat, despre care se știe că suprimă oncogenele din organism. Așadar, data viitoare când folosiți uleiul de măsline pentru pansamentul de salată Caesar, nu uitați că și dumneavoastră luptați împotriva cancerului! Se sugerează că consumul de carne poate crește riscul de cancer colorectal.

2.Ambele uleiuri conțin vitamina e

Ulei de floarea-soarelui este o sursă bogată de vitamina E. S-a constatat că vitamina E găsită în uleiul de floarea-soarelui poate preveni, de asemenea, artrita reumatoidă și cancerul de colon. De cealaltă parte, uleiul de măsline conține, de asemenea, o bună proporție de vitamina E. Este utilizat pe scară largă pentru a găti preparate din bucătăria mediteraneană.

Vitamina E care se găsește în alte uleiuri, cum ar fi cele de canola, porumb sau soia, se găsește sub formă de gama-tocoferol, care are un impact negativ asupra funcției pulmonare. Dar uleiul de măsline și uleiul de floarea-soarelui conțin ambele vitamina E sub formă de alfa-tocoferol, care nu are un astfel de efect negativ. S-a constatat că persoanele din țările care folosesc uleiul de măsline și uleiul de floarea-soarelui ca principale uleiuri de gătit au rate mai mici de astm.

Ce beneficii pentru sănătate oferă uleiul de măsline sau cel de floarea-soarelui

Atunci când cumpără uleiuri de gătit, majoritatea oamenilor iau în considerare trei factori: ce beneficii pentru sănătate oferă uleiul, ce aromă are și la ce temperatură va începe să fumege. Mai jos, comparăm uleiul de măsline și uleiul de floarea-soarelui în ceea ce privește beneficiile nutriționale, aroma și punctul de afumare pentru a vă ajuta să luați o decizie în cunoștință de cauză.

Uleiul de măsline și uleiul de floarea-soarelui au ambele niveluri similare de grăsimi mononesaturate și polinesaturate, cunoscute și ca grăsimi sănătoase, care ajută la menținerea sub control a colesterolului rău, promovând în același timp colesterolul bun. Uleiul de măsline și uleiul de floarea-soarelui au profiluri de aromă diferite, ceea ce afectează situațiile în care ați putea dori să le folosiți pentru a găti. Uleiul de măsline extravirgin este cel mai puțin procesat tip de ulei de măsline și, prin urmare, are cel mai distinct gust de măsline.

Aroma uleiului de măsline depinde de tipurile de măsline care sunt folosite ca bază. Pe de altă parte, uleiul de floarea-soarelui are un gust blând, este mai neutru din punct de vedere al aromei decât uleiul de măsline și, prin urmare, este potrivit pentru situațiile în care s-ar putea să nu doriți să simțiți gustul uleiului. Pe de altă parte, ar trebui să ajungeți cu siguranță la uleiul de măsline dacă doriți să obțineți acea aromă clasică, proaspătă.

În timp ce uleiul de măsline este uneori descris ca având un punct de fum mai mic, uleiul de măsline extravirgin de înaltă calitate poate ajunge până la aproape 400 de grade fără să fumege. Deoarece cea mai mare parte a prăjirii are loc între 350 și 375 de grade, acest lucru este de obicei suficient pentru prăjirea la domiciliu și alte situații de gătit la temperaturi ridicate. Uleiul de floarea-soarelui oferă un punct de fum ceva mai ridicat, în jur de 450 de grade, dar majoritatea aplicațiilor de gătit la domiciliu nu necesită o căldură atât de mare. Prin urmare, puteți folosi cu adevărat oricare dintre aceste uleiuri pentru prăjire sau sărare.

Pe care ulei ar trebui să-l alegi?

În acest moment, probabil că vă întrebați dacă ar trebui să alegeți uleiul de măsline sau uleiul de floarea-soarelui. Ambele uleiuri au unele asemănări, dar și diferențe distincte care le fac potrivite pentru scenarii diferite. Uleiul de măsline câștigă la gust și aromă și este un ulei versatil pe care să îl aveți la îndemână pentru multe aplicații culinare diferite, inclusiv pentru prăjire.

Cu toate acestea, gustul blând al uleiului de floarea-soarelui și punctul de fum mai ridicat îl fac o alegere bună dacă coaceți sau dacă lucrați la temperaturi de gătit extrem de ridicate. În timp ce, probabil, vă veți trezi că veți apela mai des la uleiul de măsline, uleiul de floarea-soarelui poate fi un bun ulei de rezervă pe care să îl păstrați în cămară.

Este important să rețineți că uleiul de măsline extravirgin va oferi atât cel mai bun gust, cât și cele mai mari beneficii nutriționale. Alte tipuri de ulei de măsline sunt supuse unor procese suplimentare de rafinare, ceea ce are un impact negativ atât asupra gustului, cât și asupra compușilor nutritivi.