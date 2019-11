Care este relația dintre Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru, după ce femeia a părăsit casa de la Izvorani. Apropiații i-au dat de gol

Mulți s-au întrebat care este, în prezent, relația dintre Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru, mai ales că tânăra a plecat de ceva vreme din casa lor de la Izvorani. Fostul soț al Monicăi Gabor s-a afișat în foarte multe locuri cu ștaif sau evenimente mondene, în care le-a prezentat-o tuturor pe Oana.

Apropiații i-au dat de gol pe cei doi, pentru că povestea de iubire dintre Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru pare să fi luat sfârșit… și nu prea. Cei doi au pus punct relației pe care o aveau, iar aceasta pare să fie acum desprinsă din domeniul trecutului. Asta și deoarece și-au petrecut și vacanțele, departe unul de celălalt, în vara care s-a încheiat.

De asemenea, șatenă superbă care întorcea capetele tuturor, când se afla la brațul lui Irinel Columbeanu, a plecat și din casa acestuia, pe care o are la Izvorani. Oana a preferat ca după despărțire să se mute într-un apartament cu chirie, din Capitală. De curând, însă, cei doi au fost iarăși remarcați la o petrecere, la care au sosit împreună. De aceea, s-a vehiculat că între ei a existat și o mare împăcare, deși nimeni nu se gândea că îi va mai remarca împreună sau atât de îndrăgostiți.

Potrivit celor de la cancan.ro, Irinel și Oana s-au distrat pe cinste la evenimentul la care au participat împreună, în calitate de cuplu proaspăt împăcat. Cei din anturajul acestora au mai dezvăluit și că afaceristul și-a dus iubita într-o vacanță, în Doha, pentru a sărbători împăcarea și rezolvarea problemelor sentimentale.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă. Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a mărturisit Irinel Columbeanu, într-o emisiune TV.