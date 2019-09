Monica Gabor și Antonia au fost cele mai bune prietene. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a făcut lobby în presă pentru partenera lui Velea

Nimeni nu s-ar fi gândit că tocmai Antonia și Monica Gabor au fost prietene. Mulți le-au asemânat datorită trupurilor fără cusur și a gingășiei și eleganței lor, dar n-ar fi crezut că au fost chiar cele mai bune prietene. Ce nu se știa despre legătura lor și cum au ajuns să se împrietenească?

Antonia și Monica Gabor erau cele mai bune prietene în anul 2008, an în care notorietatea mai avea până să le ajungă din urmă. Antonia nu era o prezență atât de cunoscută, iar Moni se învăța să se bucure de atenția tuturor, după ce devenise soția lui Irinel Columbeanu. Se pare că Moni a ajutat-o pe frumoasa artistă să facă pași înapoi de la modelling și câțiva înainte către muzică.

Dacă ar vrea, Antonia ar avea pentru ce să-i mulțumească, pentru că acum se bucură de fani nenumărați și de o carieră de succes. Cele două s-au cunoscut, de fapt, la Milano, nicidecum pe meleaguri. Acolo au activat în domeniul modei și au devenit prietene împărtășind diverse ponturi despre industrie. În 2008, Monica a trimis către click.ro fotografii în care apare alături de actula iubită a lui Alex Velea, descriind-o la superlativ.

“Atât cât pot, o voi ajuta. Mi-ar plăcea să o ajute cineva din România, iar talentul ei să fie valorificat. Antonia este incredibil de frumoasă, de sinceră, e mereu veselă. Îi place la nebunie să cânte. Nu am auzit niciodată o voce atât de cristalină, dar, totuși, impunătoare, iar când am văzut-o și dansând, m-a dat gata. Am rămas foarte impresionată. Aș putea să o compar, fără să stau pe gânduri, cu Rihanna. Este incredibil de modestă, deși are toate motivele să fie mândră de ea”

Monica Gabor (2008)