Când se afișează rezultatele pentru examenul de rezidențiat 2019. Lista completă cu notele, aici

Examenul de rezidențiat 2019 s-a desfășurat pe data de 8 decembrie, fiind organizat de către Ministerul Sănătății. La acest examen au fost scoase la concurs aproximativ 5.000 de posturi, pe trei domenii de pregătire. Candații au putut susține probele pe medicină, medicină dentară și farmacie.

Când se afișează rezultatele pentru examenul de rezidențiat 2019. Lista completă cu notele

Examenul de rezidențiat 2019 s-a desfășurat cu o zi în urmă, pe 8 decembrie, urmând să fie publicate și listele cu notele candidaților. Dosarele depuse pentru participare în cadrul acestui concurs au venit din partea a 8,876 de tineri, ce sunt absolvenți din partea universităților de medicină și farmacie. Au existat 6,283 de candidați pentru medicină, 1,740 pentru medicină dentară, iar 853 au optat pentru farmacie, după cum a anunțat și Ministerul Sănătății, pe pagina oficială.

La fel ca-n fiecare an, examenul de rezidențiat din 2019 s-a desfășurat în șase centre universitare din țară, fiind vorba de orașele București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, fiind pusă în practică aceeași metodologie, cu o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări. Au fost puse la dispoziție 4.710 de locuri şi posturi pe cele trei domenii de pregătire, existând 3.960 locuri şi posturi în domeniul medicină, 398 în medicină dentară, iar 256 pentru farmacie. Mai există și 96 de locuri ce pot fi ocupate, în cadrul ministerelor cu rețea sanitară proprie, precum MApN, Ministerul Justiţiei şi MAI.

„Cele 6 centre universitare îndeplinesc condiţiile pentru organizarea concursului de intrare în rezidenţiat, dar şi pentru pregătirea unui număr suplimentar de rezidenţi. Am cerut ca acest concurs să se desfăşoare în spiritul corectitudinii şi al transparenţei, principiile acestei guvernări. Anul acesta nu schimbăm regulile în timpul jocului, dar, în condiţiile în care resursa umană este deficitară, căutăm soluţii ca toţi absolvenţii care reuşesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe ţară, să fie admişi. Urez succes tuturor participanţilor la concurs şi îi asigur de tot suportul noii echipe a Ministerului Sănătăţii”, a fost precizarea ministrului Sănătății, Victor Costache, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

De asemenea, în Capitală s-au înscris la acest examen pe care l-au susținut în urmă cu o zi nu mai puțin de 2.274 de candidaţi pentru domeniul medicină, 695 pentru medicină dentară, iar alți 290 pentru farmacie, după cum a precizat și UMF.