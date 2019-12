El este primul absolvent român de Medicină la Cambridge. De ce a decis să se întoarcă în țară

România a ”exportat” în ultimii, aproximativ, 25 de ani oameni de valoare în țările din vestul Europei, printre aceștia se numără și Mihai Bica.

Mihai Bica, la prima vedere, nu ai spune că este primul român care, în urmă cu șapte ani devenea primul român admis la Medicină în cadrul prestigioasei Universități Gambridge. El este unul din ”exporturile” de valoare ale acestei țări care a decis, după absolvire și lucrurul într-un spital britanic de prestigiu, să se întoarcă în țară, acum pregătindu-se pentru examenul de rezidențiat, dorința sa fiind să profeseze în cadrul Spitalului Floreasca, la secția de cardiologie.

Povestea plecării lui la universitatea britanică a fost mai mult o provocare și o ambiție, având în vedere că, la vremea respectivă, i se tot spunea că îi va fi imposibil să fie admis. Astfel a început ”lupta” sa cu prejudecățile și cu el, în primă fază, pentru a-și depăși condiția.

„Mi-am comandat cărțile de pe internet și am început să mă pregătesc singur, pentru că nu avea cine să mă pregătească. Acum, dacă mă gândesc că mă pregăteam singur mi se pare înfricoșător, dar atunci aveam un asemenea entuziasm și un asemenea curaj încât nu mi se părea nimic ieșit din comun. Faptul că am reușit nu îl văd ca pe o chestiune de inteligență, ci mai mult ca pe o chestiune de ambiție. Informația cred că a fost cheia, faptul că m-am interesat, că am fost acolo, că am aflat eu care sunt cărțile de pregătire și ce trebuie să fac. Din istoria recentă, singurul care mai studiase medicina la Cambridge fusese un tânăr de origine română, dar cu cetățenie britanică. În clasa a XII-a, în luna noiembrie, a dat examenul pentru Oxbridge care conținea trei secțiuni: una de gândire critică, în care avea probleme de gândire rapidă. A doua – un șir nesfârșit de întrebări din matematică, fizică și chimie, la care trebuia să răspundă rapid. Iar a treia, un eseu filosofic. Atât de lungă a fost secțiunea cu întrebări încât nu a reușit să răspundă la toate și a ieșit din sală complet descurajat. Însă în timpul interviului de admitere la Cambridge a descoperit că avusese unul dintre cele mai bune scoruri din acel an. A primit din partea examinatorilor o ofertă condiționată: urma să fie admis la Christ`s College, Cambridge, la Medicină, cu condiția să obțină minimum 9,50 la examenul de Bacalaureat – ceea ce nu a fost o problemă: a luat 10 și la matematică, și la chimie și 9,90.”