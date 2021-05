Brigitte Sfăt, dărâmată în relația cu Florin Pastramă. Nu a mai putut răbda și a spus tot VIDEO

Ziua și scandalul pentru Brigitte Sfăt și soțul ei. Florin Pastramă a plecat, din nou, de acasă iar acum căsnicia lor stă pe muchie de cuțit. Ce a povestit frumoasa brunetă despre mariajul său. Nu s-a mai putut abține și a spus tot. Cu ochii în lacrimi, fosta doamnă Năstase și-a plâns durerea la televizor. Ce probleme, au de fapt, cei doi parteneri.

Un nou scandal a izbucnit în familia Pastramă. Brigitte tună și fulgeră din cauza problemelor pe care le are în căsnicie. Florin Pastramă a plecat de acasă pentru a doua oară într-o lună de zile, iar frumoasa brunetă își plânge disperarea la televizor.

Fosta doamnă Năstase susține că familia partenerului său și în special soacra ei sunt principalii vinovați pentru ruptura care s-a produs în căsnicia ei.

Mama lui Florin Pastramă a suferit, recent, o operație destul de serioasă, iar fiul ei se află la căpătâiul părintelui său, pentru a fi alături de cea care i-a dat viață:

„A plecat Florin de acasă acum o săptămână. E a doua plecare din luna asta. Mama lui este bolnavă, este în spital, am înțeles că a fost operată. Eu nu am fost lângă el pentru că el a plecat și nu mi-a dat nici un mesaj, nu am vorbit cu el. Eu i-am dat două-trei mesaje, dar el nu mi-a dat nici un mesaj, nu mi-a scris nimic în perioada asta.”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.