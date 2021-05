Brigitte e disperată! Florin Pastramă și-a făcut bagajele și a plecat: ”Nu e o căsnicie reală”

Familia Pastramă trece prin momente extrem de dificile. Decizia celor doi soți i-a șocat pe fanii reality show-ului care au văzut că relația lor scârțâie serios în ultima perioadă. Ce s-a întâmplat în celebrul cuplu?

Relația dintre Florin Pastramă și Brigitte Sfăt a ajuns într-un punct sensibil. Bărbatul a plecat de acasă după o ceartă imensă cu Brigitte. Este cunoscut faptul că relația lor a mai întâmpinat probleme serioase și că au existat certuri intense de-a lungul mariajului.

Acestea au fost purtate în fața camerelor de filmat din cadrul show-ului lor și chiar și în public, atunci când credeau că nimeni nu îi vede. Amintim cele două episoade violente petrecute între ei – la shaormeria pe care o au și într-o parcare a unui supermarket.

De aceasta dată este vorba de bani. Concret, brunetei i s-a pus sechestru pe 70.000 de euro din cauza unei datorii pe care o are familia soțului. Acei bani erau pe un cont comun, dat fiind faptul că cei doi sunt căsătoriți.

Brigitte Pastramă i-a reproșat o serie de lucruri partenerului său, iar bărbatul a hotărât să își facă bagajele și să se mute la mama lui o perioadă, timp în care susține că va încerca să rezolve toate problemele pe care le are.

”N-ai cum să rezolvi problemele cu Brigitte. Nu se poate așa ceva, nu e normal. I-au blocat banii pentru că e numele meu acolo, trebuie să rezolv problemele de aia plec. Frații mei sunt plecați, mama e la spital, nu are cine.

Trebuie să merg să rezolv problemele apoi facem contractul (nr. de separare a bunurilor) și gata. Nu sunt supărat. Eu sunt sigur că am luat cea mai bună decizie, nu ne despărțim”, a spus Florin Pastramă la Antena Stars.

”Mi se par foarte aiurea că Florin mă lasă singură de fiecare dată când am probleme. Acum își face bagajele și se duce să își rezolve problemele. Eu oricum sunt singură, am doar copii, chiar nu mă mai interesează, e alegrea lui, să își facă bagajele să se ducă acasă. Eu chiar n-am crezut că-și va face bagajele. A mai plecat, dar s-a întors, dar acum Florin a luat-o foarte serios.

E al doilea Paște pe care-l facem și nu-mi oferă nimic, ba chiar îmi face probleme. El mereu zice că are bani, moștenire, avere, dar niciodată nu-mi face niciun cadou. O să mă gândesc bine când o să vrea să se întoarcă acasă. Eu consider că el mereu are un plan B și nu consider că asta este o căsnicie reală, când e real lupți, cum am făcut eu, nu pleci”

Brigitte Sfăt